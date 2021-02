Asia Argento ha quasi sfiorato la rissa con Pietro Senaldi, ospite insieme a lei a Non è l’Arena per parlare delle donne vittime di violenza.

Asia Argento e Pietro Senaldi sono intervenuti a Non è l’Arena a proposito delle violenze subite da alcune giovani donne da parte dell’imprenditore Alberto Genovese. Tra l’attrice e il giornalista è quasi scoppiata la rissa, e Asia Argento si è persino sfilata una delle sue scarpe minacciando di metterla nella bocca del giornalista per farlo tacere: “Ti infilo il tacco in bocca come in un film di Dario Argento”, ha tuonato l’attrice.

Asia Argento

Asia Argento contro Pietro Senaldi

Rissa sfiorata tra Asia Argento e Pietro Senaldi a Non è l’Arena: a far infuriare l’attrice è stato un commento del giornalista a proposito della violenza da lei subita da parte di Harvey Weinstein (attualmente in carcere proprio per le violenze da lui commesse ai danni di numero attrici).

“E tu saresti un giornalista? Mezz’ora, venti ore, che contiamo i tempi? Una donna la puoi acciuffare e portare a casa anche per giorni. Fai dei discorsi tu che proprio non stanno né in cielo né in terra, sei di una pochezza che sono allibita”, ha replicato stizzita la figlia di Dario Argento dopo che Senaldi ha espresso i suoi dubbi sul fatto che una violenza potesse durare oltre 20 ore. Il giornalista a quel punto ha menzionato il caso Weinstein, mandando Asia Argento su tutte le furie: “Ah allora il grande intellettuale Weinstein con cui parlavi di Victor Hugo, è una persona che ti ha arricchito, frequenta gente più terra terra”.

L’attrice si è persino tolta una scarpa minacciando di metterla in bocca al giornalista pur di farlo tacere, e a seguire ha tuonato: “Sei un giornalista da quattro soldi (…) tu misogino, tu che andresti veramente radiato”. Il conduttore Massimo Giletti è intervenuto cercando di placare gli animi, nonostante evidenti difficoltà.

Le vittime di Alberto Genovese

Asia Argento è intervenuta allo show di Massimo Giletti per confrontarsi con due delle ragazze che sarebbero state abusate da Alberto Genovese. L’attrice ha denunciato in passato di aver subito diversi abusi (l’ultimo tra i quali quello da parte del regista Rob Cohen) e oggi è una delle più ferventi attiviste del movimento Metoo, impegnato proprio contro questo genere di violenze.