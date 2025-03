Obbligo o verità: come partecipare come pubblico al programma di Alessia Marcuzzi

Ecco come partecipare come pubblico a Obbligo o verità, il programma in onda su Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi.

Obbligo o verità è il programma condotto da Alessia Marcuzzi, in onda su Rai 2 al lunedì sera a partire dal mese di marzo del 2025, in cui vari personaggi famosi (provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e non solo) si raccontano in studio o svolgono alcuni obblighi se non vogliono rispondere alle domande. Se siete tra coloro interessati ad assistere alla registrazione di una puntata direttamente dallo studio, vediamo ora come fare a partecipare come pubblico a Obbligo o verità.

Obbligo o verità: come partecipare come pubblico

Per partecipare come pubblico a Obbligo o verità, così come per altri programmi Rai, è necessario inviare la propria richiesta on linea collegandosi al sito: https://contactcenter.rai.it/app/scrivici

Una volta aperta la pagina, vi si presenterà davanti un form da compilare in cui dovrete inserire alcuni vostri dati personali: nome, cognome e indirizzo mail. Poi nel menù a tendina con scritto “Tematica” dovrete selezionare la voce “Programmi“. A questo punto vi comparirà un altro menù a tendina con scritto “Argomento” in cui dovrete selezionare la voce “Partecipazione ai programmi“. Apparirà un terzo menù a tendina con scritto “Programma” in cui dovrete selezionare il programma al quale volete partecipare come pubblico, in questo caso “Obbligo o verità“.

Nello spazio in cui troverete scritto “Descrivici la tua esigenza“, dovrete scrivere che vorreste partecipare tra il pubblico in studio di Obbligo o verità. Poi compilate gli ultimi campi che sono presenti, come la zona di residenza, la fascia d’età, il titolo di studio. Una volta che avrete compilato tutti i campi, cliccate sul pulsante “Invia la tua richiesta“.

Sarà poi la produzione del programma a contattarvi nel caso in cui doveste essere selezionati per partecipare come pubblico e vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie.