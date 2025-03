Costanza: ecco le location della fiction

Ecco quali sono le location di Costanza, la fiction di Rai 1 con protagonista Miriam Dalmazio tratta dal romanzo Questione di Costanza.

Una delle novità del 2025 per quel che riguarda le fiction Rai è Costanza, serie TV tratta dal romanzo di Alessia Gazzola (autrice dalle cui opera è stata tratta anche un’altra amatissima fiction Rai: L’Allieva), Questione di Costanza. La storia raccontata ha come protagonista una dottoressa dell’‘Istituto di Paleopatologia che si trasferisce per lavoro in una nuova città e rincontro una vecchia fiamma. Vediamo ora qual è il cast e quali sono le location di Costanza.

Costanza: il cast del film

La protagonista principale di Costanza è interpretata da Miriam Dalmazio. Nel cast della fiction sono poi presenti anche Marco Rossetti, nei panni del suo ex Marco che incontra nuovamente. E poi ancora troviamo Lorenzo Cervasio, Franco Castellano e Caterina Shulha.

Costanza: le location della fiction

Le varie puntate di Costanza sono ambientante principalmente a Verona, la città dove la protagonista si trasferisce dalla Sicilia per lavorare all’Istituto di Paleopatologia. Proprio nella città veneta sono state girate la maggior parte delle scene.

Verona

Ma non solo: tra le location di Costanza c’è anche il castello di Monselice, comune della provincia di Padova. “Ho accolto con entusiasmo questa opportunità. Ospitare le riprese di un’importante serie televisiva rappresenta un’occasione di valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio. Attraverso la fiction, che sarà trasmessa su RAI 1, si fa conoscere il Castello al grande pubblico e, come già avvenuto in altre occasioni, questo crea un grande richiamo con ricadute turistiche ed economiche su tutto il territorio”, ha spiegato Aldo Rozzi Marin, amministratore unico della società Veneto Edifici Monumentali parlando proprio delle location del film.

Tra le location della serie TV troviamo poi anche un altro castello, quello di Montorio, comune alle porte di Verona.