Il tentativo del rapper di svelare i retroscena sulle storie di Instagram.

Dopo essere stata confermata la seconda stagione, i lavori per le riprese dello show, che verrà caricato su Amazon Prime Video, sono subito iniziati. Mentre tutti cercano di indovinare i nomi dei prossimi comici che parteciperanno, Mara Maionchi e Fedez sono stati nuovamente confermati. Quest’ultimo, entusiasta per la realizzazione di una seconda edizione e delle tempestive riprese, non riesce a trattenersi dall’emozione e trascina con sé i fan dello show.

Sulle storie del suo profilo Instagram, vediamo il rapper che cerca di intrufolarsi nel backstage di Lol per svelarci alcuni retroscena e particolari delle nuove puntate, senza avere però molto successo. Tuttavia, una frase su una storia risalta ai nostri occhi “Preparatevi, perché non avete idea di quello che vi aspetta!”. Beh, noi siamo molto curiosi. Per fortuna non dovremo aspettare molto, perché le riprese sono terminate!