La discussa conduttrice cambia l’identità del suo programma: Cosa dobbiamo aspettarci.

Per anni abbiamo seguito con mente e cuori leggeri Pomeriggio 5, il famoso show pomeridiano che ci accompagna ormai da diversi anni e presentato da Barbara d’Urso, su cui vertono da sempre opinioni contrastanti. Ma la conduttrice è sempre pronta a reinventarsi e decide di dare un taglio diverso al programma: non ci saranno più scoop e celebrity al centro dell’attenzione, ma gli argomenti trattati principalmente saranno le notizie di cronaca e attualità, maneggiati con la dovuta serietà.

Ma cosa ne pensa il conduttore di programmi di attualità per eccellenza, l’amato Maurizio Costanzo, intervistato dal giornale Nuovo? Beh, a quanto pare, lui ripone molta fiducia nella presentatrice. Ha infatti affermato che, nonostante le aspre critiche rivolte a Barbara d’Urso, la donna non si è mai arresa e si è costruita il suo pubblico: ” Finora i programmi di Barbara d’Urso hanno ricevuto il consenso di una fetta importante di telespettatori, come si può vedere con Pomeriggio 5“.

Intanto, noi vogliamo augurare in bocca al lupo alla presentatrice per la sua nuova avventura!