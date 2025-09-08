Nuda è uno dei brani più intensi e sensuali di Gaia, una canzone che unisce immagini potenti e un linguaggio diretto, capace di raccontare un desiderio fisico e mentale senza filtri: il significato e il testo del singolo.

Con Nuda, Gaia – giovane artista di grande talento – mette al centro la forza di un incontro travolgente, che non è solo carnale, ma anche emotivo. La cantante racconta la vulnerabilità e la libertà che nascono quando ci si lascia andare completamente all’altro, senza barriere e senza paura.

Nuda di Gaia: il significato della canzone

Il testo è particolarmente ricco di immagini evocative: “Due temporali che alzano i mari” descrive l’incontro come uno scontro naturale e potente, mentre il ritornello “Resto nuda per tutta la notte” diventa metafora di autenticità, di spogliarsi non solo dei vestiti, ma anche delle maschere che talvolta ci opprimono.

C’è una forte componente sensuale, evidente in versi come “Fai di me tutto quello che vuoi / sciogliendo cubetti di ice sulla mia spina dorsale”, che esprime il piacere misto a dolore, la tensione tra resistenza e abbandono.

Allo stesso tempo, Gaia inserisce immagini quasi visionarie: “Il rosso del cielo lo spengo bevendo collirio” è un modo poetico per dire che l’intensità dell’amore e del desiderio può distorcere la realtà e ribaltare le percezioni.

In definitiva, Nuda è un brano che celebra l’intimità come atto di coraggio e di verità. Gaia racconta la notte come uno spazio in cui ci si lascia andare, si sfida la sorte e si resta “nudi”, liberi e senza difese, accettando la potenza del sentimento e del corpo.

Ecco il video di Nuda di Gaia.

Nuda di Gaia: il testo della canzone

Lancio di dadi

Come ti chiami?

Che la tua bocca mastica tutti i miei mali (Eh)…

Se guardi bene siamo uguali

Due temporali che alzano i mari

Sembriamo il Sud America

Vestiti nudi siamo abbinati

Se ti allontani

Continua per il testo integrale