Arrivano nuovi bonus per oltre due miliardi dedicati alle famiglie: scuola, salute, casa e mobilità sostenibile.

L’autunno 2025 si apre con una serie di misure che puntano a sostenere i nuclei familiari, soprattutto quelli con redditi medio-bassi. Dai contributi per le spese scolastiche e sportive fino agli incentivi per la mobilità sostenibile, il pacchetto di agevolazioni mette a disposizione oltre due miliardi di euro. Scopriamo, dunque, insieme quali sono.

Bonus, 7 novità per le famiglie

Una delle novità più attese è il bonus psicologo, operativo da metà settembre. Pensato per sostenere chi si trova in condizioni di fragilità emotiva, copre sedute di psicoterapia fino a un massimo di 1.500 euro, con importi modulati in base all’ISEE.

bonus lettera

Per i più piccoli è molto importante il bonus asilo nido, che nel 2025 può arrivare fino a 3.600 euro annui per le famiglie con redditi più bassi e figli nati dal 2024.

A questi si aggiunge il bonus sport, destinato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Le famiglie con ISEE fino a 15mila euro potranno ricevere un sostegno fino a 300 euro per ogni figlio, così da favorire la pratica di attività fisiche ed extrascolastiche.

Casa, mobilità e consumi: gli incentivi per la vita quotidiana

C’è, poi, il bonus elettrodomestici, ad esempio, incentiva la sostituzione di vecchi apparecchi con modelli più efficienti, con rimborsi che arrivano fino a 200 euro a seconda della fascia di reddito.

Sempre in ambito domestico, la carta Dedicata a te mette a disposizione 500 euro per acquisto di beni alimentari di prima necessità, rivolta ai nuclei con ISEE non superiore a 15mila euro e non beneficiari di altri sussidi.

Sul fronte della mobilità, segnaliamo il bonus auto elettrica. Contributi che vanno da 9mila a 11mila euro sono previsti per chi decide di rottamare un’auto inquinante e acquistare un veicolo a emissioni zero, a condizione che il prezzo non superi i 35mila euro al netto dell’IVA. L’iniziativa è estesa anche alle microimprese, che potranno usufruire di un sostegno pari al 30% del costo del veicolo.

Infine, c’è spazio anche per il diritto allo studio. Il bonus affitti per studenti universitari fuori sede offre un contributo fino a 279 euro, rivolto a chi proviene da famiglie con ISEE inferiore ai 20mila euro e frequenta atenei che non dispongono di residenze universitarie.