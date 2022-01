Nel cuore del sud della Spagna, sotto il cielo blu dell’Andalusia e della splendida Marbella, sorge la casa di Novak Djokovic. Un paradiso fatto di eleganza, lusso e super comfort per cui il campione avrebbe speso milioni…

Avete mai visto la casa spagnola di Novak Djokovic? Stiamo per partire alla scoperta delle “segrete” stanze che avrebbero rapito il cuore del campione del tennis al punto da voler comprare questo gioiello extra lusso per una cifra da capogiro (dopo averci vissuto in affitto insieme alla sua famiglia)…

La casa di Novak Djokovic a Marbella

Alcuni scorci mozzafiato della villa extra lusso di Novak Djokovic a Marbella sono raccolti in un video su YouTube, in cui emerge tutta la bellezza della dimora scelta dal campione per trascorrervi il periodo del lockdown per l’emergenza Coronavirus. È un luogo davvero magico, dove tutto profuma di comodità e stile senza compromessi…

Quanto costa e com’è fatta la casa di Novak Djokovic a Marbella

Il famoso tennista Novak Djokovic avrebbe eletto questa proprietà a nido perfetto per trascorrere il periodo del lockdown insieme alla famiglia, innamorandosi perdutamente dei suoi spazi e dei suoi comfort mozzafiato al punto da investire (secondo quanto riportato dai media spagnoli e rilanciato da La Gazzetta dello Sport) un consistente bacino di risparmi. Una spesa che non avrebbe comunque intaccato il suo patrimonio e che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro…

Stando alle informazioni rilanciate dal Corriere della Sera, il campione ci avrebbe vissuto prima in affitto per oltre 10mila euro alla settimana! La villa si trova nell’esclusivo quartiere Sierra Blanca, ma com’è fatta esattamente? Attraverso le indiscrezioni emerse, si scopre che la proprietà conta su un ampio ventaglio di comfort. Dalla sala cinema alla palestra, passando per una meravigliosa spa e l’immancabile campo da tennis, resterebbe davvero poco margine a desideri inesauditi…

All’interno ben 9 camere da letto, 8 bagni, una piscina coperta, vari salotti e zone living, una sala giochi con biliardo e calcio balilla e un’area fitness super attrezzata. Per non parlare del verde che incornicia la villa, tutto da vivere sotto il caldo sole dell’estate andalusa…. La residenza spagnola di Djokovic è situata a pochi minuti dal cuore di Marbella e offre – ciliegia su una torta extra. lusso davvero ghiotta – una splendida vista che spazia dal mare alla montagna.

