Nelle relazioni, ci sono sempre dei segnali prima della rottura: vediamo come capire se non è più innamorato di te.

Tutti parlano d’amore, fin dalla notte dei tempi, eppure è difficile capirlo fino in fondo. Ci sono coppie su cui nessuno avrebbe scommesso e hanno funzionato, mentre altre, sulle quali chiunque avrebbe messo la mano sul fuoco, che sono durate tra Natale e Santo Stefano. Le rotture avvengono e la domanda cruciale è una: come capire se non è più innamorato di te? Diamo uno sguardo ai segnali inequivocabili.

Come capire se non è più innamorato di te?

Quando una relazione è datata oppure ci sono importanti progetti in ballo, è sempre difficile dirsi addio. Non è tanto il momento dell’ultimo sguardo ad essere doloroso, quanto il percorso fatto per avere la consapevolezza che ‘il matrimonio non s’ha da fare’. Un conto è avere un dubbio, un altro è avere una certezza. La domanda, quindi, sorge spontanea: come capire se il partner non è più innamorato di te? Ci sono diversi segnali inequivocabili, che una persona follemente innamorata potrebbe anche non notare. Innanzitutto, fate bene attenzione al modo di comunicare della vostra metà. Se non ha più voglia di avere un confronto, di ascoltarti, ti ignora o ti evita c’è qualcosa che non va. Il dialogo è alla base di ogni relazione, amorosa e non, per cui quando manca significa che la fine è vicina.

Un altro comportamento che deve spingere a porsi qualche domanda è l’eccessiva riservatezza. Il telefono appoggiato su un tavolo con lo schermo rivolto verso il basso è il primo campanello d’allarme. Il secondo, invece, vede il partner appartarsi per rispondere ad una telefonata. Fai attenzione a questi atteggiamenti, soprattutto se all’inizio della love story erano assenti.

Cosa dire, poi, quando l’umore della nostra metà è sempre rabbioso? Anche in questo caso, specialmente quando ha scatti d’ira del tutto immotivati, il capolinea è dietro l’angolo. Altro segnale inequivocabile è la dimenticanza di date importanti, come il compleanno o l’anniversario, soprattutto quando li avete sempre festeggiati ‘cuore a cuore’.

Non è mai troppo tardi per dirsi addio

Anche se la tua relazione sembrava destinata a durare per sempre, ricordati che non è mai troppo tardi per dirsi addio. Può sembrare banale, ma il sole tornerà a splendere, è solo una questione di tempo. D’altronde, è inutile portare avanti una storia d’amore quando del sentimento non è rimasta che qualche briciola. E’ appunto quest’ultimo termine a rappresentare un altro segnale importante. Quando il partner sembra centellinare parole romantiche o uscite mano nella mano, la fine sta per bussare alla tua porta. Inutile lasciarsi andare a lunghe discussioni, normali quando una persona innamorata riceve solo l’elemosina, è bene prendere la situazione di petto e iniziare un nuovo capitolo della vita. Infine, ricordati di sgranare gli occhi e mollare il partner in un nano secondo quando ti paragona alle altre: chi ti ama lo fa sempre, a prescindere dai difetti.

