Non abbiamo età di Luchè, il significato: “Sei l’unica con cui rido, l’unica di cui mi fido”

Qual è il significato di Non abbiamo età di Luchè? La canzone parla di una storia d’amore fuori dal comune, impossibile da superare.

All’anagrafe Luca Imprudente, Luché è uno dei migliori esponenti dello street rap italiano. Tante le canzoni del suo repertorio, tra cui spiccano brani profondi come Non abbiamo età: scopriamo il significato e il testo.

Non abbiamo età di Luchè: il significato della canzone

Uscita nel 2018, Non abbiamo età di Luchè è contenuta all’interno dell’album Potere. Scritta dallo stesso artista, la canzone racconta gli inizi di una storia d’amore, quando sembra non esserci altro in grado di attirare l’attenzione che il partner. Il significato non ruota solo attorno alle emozioni, ma anche al timore di perdere tutto da un giorno all’altro.

“Con te io torno bambino, io ti voglio vicino

Sei l’unica con cui rido, l’unica di cui mi fido

Giuro che ti porterò con me ovunque sia“.

Il protagonista di Non abbiamo età perde la testa per una ragazza che, pur non rispecchiando i suoi canoni estetici, lo conquista fin dal primo sguardo. Parte in quarta, si sente già “sposato” e non vede altro che lei.

“Mi fai sentire come se non avessi ex

Come se non avessi mai fatto sex

Dai facciamolo qui davanti a tutti“.

Il passato non esiste più, c’è solo il futuro e la necessità di conoscersi davvero, senza filtri, fino ad arrivare a comunicare con gli occhi, senza il bisogno di parlarsi. Capiranno che non c’è nessuno come lui, così come non c’è nessuna come lei. Il lieto fine, ovviamente, è assicurato e non potrebbe essere altrimenti perché quando si tocca il “paradiso” è impossibile tornare indietro.

Ecco il video di Non abbiamo età di Luchè:

Non abbiamo età di Luchè: il testo della canzone

Tu sei la cosa più bella che abbia mai visto

I tuoi capelli ricci mi stanno coprendo il viso

Prendimi per mano, portami in paradiso…

