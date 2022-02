Siete alla ricerca di nomi con la Z? Vediamone alcuni maschili e femminili con significato, origine e data dell’onomastico.

I nomi che iniziano con Z non sono molto diffusi e non ci sono, infatti, molti nomi usati nel nostro paese in confronto a quelli che iniziano con altre lettere. Vediamo una lista dei nomi con la Z più usati, scopriamo da dove originano e qual è il significato di ognuno di essi.

Nomi femminili con la Z

Quali sono i nomi femminili con la lettera Z più belli e più utilizzati? Ecco una serie di nomi da cui trarre ispirazione.

Zaira: utilizzato anche nella variante maschile Zairo o nelle varianti “Zaria o Zara” in inglese, il nome deriva dal francese Zaïre. Sembra che questo nome sia stato utilizzato nelle opere dello scrittore francese Jean Racine e poi anche da Voltaire. Non a caso è il nome che viene dato alla protagonista dell’omonima tragedia di Voltaire, Zaira. L’onomastico si può festeggiare il 21 ottobre in ricordo di santa Zaira.

Donna incinta con lista di nomi di bambini

Zelinda: si tratta di una variante del nome “Gelinda”, utilizzando anche al maschile come Zelindo o Gelindo. Questo nome sembra derivare dal germanico Gelindis, composto dagli elementi “lind” che viene interpretato come “scudo”. Si tratta di un nome adespota, per cui l’onomastico si può festeggiare il primo novembre.

Zelia: è una variante del nome Azeglia, usato anche al maschile nelle forme di Azeglio o Azelio. L’origine del nome Azeglio è riconducibile al latino agellus che vuol dire “piccolo campo, podere”. Il nome è adespota, per cui l’onomastico si può festeggiare in occasione di tutti i santi.

Zoe: questo nome deriva dal greco “zoe” che vuol dire letteralmente vita, condivide quindi lo stesso significato di nomi come Eva o Vito (si vedano anche i nomi con la E). L’onomastico si può festeggiare il 2 maggio.

Nomi maschili con la Z

Vediamo una lista di nomi maschili con la lettera Z a cui potete ispirarvi per la scelta del nome per il vostro bambino.

Zaccaria: si tratta di un nome di origine ebraica che vuol dire “memoria di Dio, Dio ricorda”. Questo nome è molto legato alla tradizione biblica ed è portato dal profeta Zaccaria. L’onomastico si può festeggiare il 15 marzo.

Zaccheo: utilizzato anche nelle varianti Zacheo e Zacai, questo nome deriva dall’ebraico e vuol dire “puro, innocente”. In alcuni casi viene considerato una variante del nome Zaccaria. L’onomastico si festeggia in genere il 20 agosto.

Zeffiro: usato anche nella variante Zefiro, o al femminile come Zefira o Zeffira, questo nome richiama il nome di Zefiro che nella mitologia greca rappresentava il vento di Ponente fatto persona. L’onomastico si può festeggiare il primo novembre.

Zeno: usato anche nelle varianti di Zenio e Zenone, questo nome deriva dal greco Zenon e significa “di Zeus”. L’onomastico si può festeggiare il 12 aprile.

Zosimo: viene utilizzato anche nella variante femminile Zosima e deriva dal greco zosimos che vuol dire “vivace, vigoroso”. L’onomastico si può festeggiare il 3 gennaio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG