Avete mai pensato di noleggiare un iPhone, perché il suo acquisto è fuori portata? Scopriamo cosa potrebbe avere in programma Apple.

I piani della Big Tech col marchio della mela sono in continua evoluzione e nell’era in cui si offre in abbonamento qualsiasi cosa, dallo streaming di film e serie TV ai cataloghi di videogiochi, non stupisce che molte aziende si stiano avvinando a questa forma di spesa ricorrente. Stavolta, però, parliamo di un servizio in abbonamento molto diverso da quelli a cui siamo abituati e che riguardano in genere i prodotti digitali. In questo caso si parla della possibilità di noleggiare un iPhone o un Mac, vediamo quali sono i piani dell’azienda.

iPhone a noleggio: le prospettive

A svelare i possibili piani di Apple per il futuro è stato un report di Bloomberg che ha parlato di un vero e proprio “cambio di strategia“. Il servizio in abbonamento andrebbe oltre il tradizionale acquisto a rate, ampliando la possibilità di accesso dei prodotti. L’obiettivo, naturalmente, è quello di riuscire proprio attraverso una maggiore accessibilità ad ampliare il bacino dei compratori e a garantire quindi maggiori entrate. Un po’ come l’azienda ha già fatto lanciando un modello economico.

Come funzionerà l’abbonamento?

In maniera simile agli abbonamenti di Apple Music, iCloud e Apple Arcade, questo servizio permetterebbe di noleggiare uno smartphone e utilizzarlo pagando un abbonamento mensile. Inoltre, un po’ sulla scia del leasing per le auto, ci potrebbe essere anche la possibilità di passare a un nuovo modello, continuando a usufruire del servizio.

donna con smartphone

Idealmente si potrebbe pensare anche alla possibilità di riscattare i dispositivi dopo un certo periodo, in maniera analoga ai servizi simili per le automobili. Si aprono, quindi, degli scenari molto interessanti che potrebbero spingere sempre più acquirenti ad affezionarsi alla compagnia. È importante, però, precisare che finora si tratta solo di ipotesi, il progetto potrebbe vedere la luce alla fine del 2022 o nel 2023, ma c’è anche la possibilità che venga completamente scartato.

