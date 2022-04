Giochi gratis da scaricare per tablet: i più divertenti e completi giochi per potersi divertire sul proprio dispositivo.

Quando si è in mobilità e ci si sposta con i mezzi pubblici, ma anche quando si è a casa, sdraiati sul divano per riposare la mente, può essere molto utile scaricare la tensione utilizzando dei giochi per cellulare. O magari per tablet. Anche perché spesso i giochi gratis da scaricare per cellulare Android possono essere utilizzati senza troppi problemi anche su un tablet, che garantisce non solo uno schermo più grande, ma anche un maggiore divertimento.

Ma nella vasta scelta di giochi presenti sui nostri store, quali sono i migliori, i più completi e i più divertenti per le nostre pause di relax? Scopriamone insieme alcuni che non possiamo non prendere in considerazione!

Giochi tablet gratis: quali sono i migliori

Tra i giochi gratis da scaricare per tablet più famosi e amati in tutto il mondo c’è una categoria che spopola da anni, da sempre, fin dai tempi dei game boy. Stiamo parlando al genere dei puzzle game, qeulli che permettono ai giocatori di costruire o scomporre determinate forme e immagini. Sui nostri store ce ne sono decine e decine, tutti molto divertenti.

applicazioni social su smartphone

Oltre ai vari episodi della saga Candy Crush, un gioco che non ha bisogno di presentazioni, il più famoso della categoria, e oltre a Tetris, il capostipite dei puzzle game, possiamo ricordare altri giochi come 2048, Two Dots o Cut the Rope: Magic. Il primo si basa sul formare tasselli numerati in uno schema per ottenere il totale di 2048. Il secondo richiede invece di unire dei puntini dello stesso colore per creare delle vere opere d’arte. L’ultimo ha invece uno scopo un po’ differente: spezzare le funi in movimento per far mangiare al nostro mostriciattolo verde dei dolcetti.

Ci sono poi i giochi d’azione, forse la categoria più amata trasversalmente. Tra i titoli gratuiti più amati della categoria, oltre al celeberrimo Fortnite, un vero e proprio multiverso più che un semplice gioco, amato dalla generazione Z e da quella successiva e frequentato anche da molte star, vale la pena ricordare i classici titoli di Super Mario, lo sparatutto Brothers in Arms o Into the Dead, che permette di combattere orde e orde di zombie!

Giochi gratis da scaricare per tablet: altri titoli imperdibili

Se i giochi d’azione sono appannaggio anche di console per videogiochi ben più performanti, una delle categorie di giochi che invece in mobilità funziona di più è quella relativa ai giochi strategici e GDR. Tra questi alcuni sono famosissimi, come Plant vs Zombies, in cui bisogna difendere il proprio orto dall’invasione dei morti viventi. Ma c’è anche il famoso Clash of Clans, che permette di creare un vero e proprio esercito di barbari, stregoni, guerrieri per difendere il proprio villaggio. E poi Plague Inc., un gioco molto particolare in cui bisogna creare un virus mutante per distruggere l’umanità!

Per chi invece ama lo sport, la scelta è vasta, anche se su tabtlet le possibilità sono molto inferiore rispetto a console come PlayStation o XBox. Tra i titoli più amati esiste Fifa Calcio, Stick Tennis, Asphalt per gli amanti delle automobili, e poi il divertente 8 Ball Pool, una delle migliori simulazioni del biliardo. Da segnalare anche i vari giochi di bowling, come 3D Bowling.

Infine, ricordiamo che i più tradizionalisti possono utilizzare il proprio tablet anche per giocare semplicemente a carte, sia online che offline. Tra i giochi più utilizzati ricordiamo Solitario, Fresh Deck Poker per gli amanti del poker texano, Scopa Pro e Briscola Pro, Uno, Tressette Più, Sette e mezzo, Burraco Jogatina e tanti altri ancora.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG