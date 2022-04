Smella è una di quelle parole “nuove” che vengono utilizzate in slang dai più giovani. Ma cosa significa nel dettaglio?

Nello slang giovanile italiano compaiono talvolta parole veramente inusuali, come è il caso di “smella”, che viene utilizzata in modo veramente peculiare nella quotidianità, in particolare nelle chat, nei gruppi di Whatsapp e sui social network, in particolare Twitter e Instagram. Ma molti si chiedono quale sia il suo significato e la sua origine. Quindi scopriamolo insieme nel dettaglio!

Origine : dall’inglese ma italianizzato.

: dall’inglese ma italianizzato. Quando si usa : per indicare un cattivo odore.

: per indicare un cattivo odore. Lingua : inglese italianizzato.

: inglese italianizzato. Diffusione: Italia.

Il significato e l’origine di smella

L’origine di questa parola in gergo, che quindi non fa parte della lingua italiana, è riconducibile a un modo di rielaborare, si può dire anche storpiare, una termine inglese rendendolo come se fosse una parola o un verbo in italiano, come nel caso ad esempio di flexare o droppare. Nel caso di smella la parola inglese da cui è stata preso il significato, se così si può dire, è “smell” che significa in italiano “odore“.

puzza vestiti

Il significato di smella, quindi, è legato all’odore, al cattivo odore, quindi è utilizzato per indicare alcune cose, luoghi e persone che sono maleodoranti. Che emanano un cattivo odore. Però come si usa? In senso di sostantivo e non di verbo, infatti si può dire “che smella che c’è qui”. Questa espressione si usa nel linguaggio colloquiale, nelle chat e sui social network, in particolare tra i ragazzi più giovani, quelli della Generazione Z.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso che posso spiegare meglio l’utilizzo di questo termine, molto in voga sui social. Per questo si estrapolerà anche da lì, in particolare su Twitter.

-“interessante smella d’erba sull’h“.

-“Si tratta di una smella molto forte, che non ci fa respirare come esseri umani“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG