Nicola Pisu e Miriana hanno dormito insieme ma non nel modo che tutti si aspetterebbero: la decisione del gieffino spiazza il web.

Nel cuore della notte è accaduto un altro sconcertante episodio al Grande Fratello Vip che riguarda Nicola e Miriana. Tra i due non si riesca a formare una coppia solida e compatta e le cose non sembrano destinate a migliorare. Il gieffino racconta l’accaduto a Sophie Codegoni che è sconcertata da quello che ascolta.

Nicola Pisu non dorme a letto con Miriana ma per terra con tanto di cuscino

In queste ore, un altro episodio molto particolare sta facendo discutere il web rimasto incredulo dalle immagini registrate nella notte dal GF. Nicola Pisu decide di dormire accanto alla sua Miriana Trevisan ma a terra, tenendole la mano. Il gesto romantico del gieffino non è passato inosservato a Sophie Codegoni che, dopo un primo momento di sgomento, ha apprezzato il gesto di Nicola invitando ironicamente Gianmaria a essere così romantico. La decisione presa dal gieffino non ha nulla a che vedere con la richiesta di Miriana che lo aveva invitato a dormire con lei, ma è stata una sua iniziativa per rispettare la donna in un suo momento di tristezza e fragilità. Il web si spacca tra chi ha preso in modo positivo il gesto di Pisu e chi proprio non lo comprende.