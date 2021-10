La nota conduttrice televisiva, Federica Panicucci, compie un altro anno e posta delle bellissime foto su Instagram: i fan la inondano di auguri e complimenti.

Oggi Federica Panicucci compie 54 anni e per festeggiare il suo compleanno posta su Instagram delle foto mozzafiato. Il tempo sembra essersi proprio fermato per la conduttrice che oggi aggiunge un altro anno alla sua bellissima carriera. I follower la riempiono di auguri affettuosi e di like per la sua splendida forma fisica che la fanno sembrare molto più giovane. Tra le foto sexy spuntano anche degli auguri davvero speciali.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Federica Panicucci in splendida forma a 54 anni: le foto del suo compleanno

Un elegante abito nero che lascia scoperte le sue sensuali spalle, gambe da urlo e posa “provocante”, così Federica Panicucci annuncia i suoi 54 anni con un post su Instagram, anche se per lei il tempo sembra essersi bloccato. In splendida forma, la conduttrice dichiara: “Sul serio è passato un altro anno??” e i follower la inondano di auguri e di complimenti. Tra tutti, spunta l’augurio di Taylor Mega alla sua amica: “Auguriiiii !! Gli scorpioni sono i migliori” ma a catturare l’attenzione di mamma Federica ci sono degli auguri speciali. Tra le foto, spunta anche quella che mostra il tenero “buon compleanno” dei figli che hanno reso ancora più felice la conduttrice.