Non sono mancate anche negli ultimi giorni notizie importanti dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv. Spiccano sicuramente le immagini della “nuova” Villa Matilda sul Lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez ma anche il giallo sulla presunta giovane fidanzata di Rudy Zerbi. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 23 ottobre al 27.

I gossip della settimana: la nuova casa dei Ferragnez

Chiara Ferragni – Fedez

Sempre in primo piano dal mondo social ci sono i Ferragnez che in settimana hanno mostrato a più riprese sia i lavori per la nuova casa a Milano dove presto andranno a trasferirsi sia i dettagli della loro villa sul Lago di Como. In particolare, sulla dimora – rinominata Villa Matilda in onore della storica compianta cagnolina di famiglia – dove trascorrono i weekend e alcuni momenti di vacanza, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di dare ulteriori dettagli ai loro fan con le foto che hanno lasciato tutti a bocca aperta. A giudicare dalle immagini condivise in un post, non è difficile capire il perché…

Belen e Elio, una passione “già vista”

Belen Rodriguez

Tra gli altri personaggi sempre piuttosto presenti nel mondo del gossip, ecco Belen che è stata pizzicata in preda alla passione col suo nuovo fidanzato Elio. L’argentina è stata fotografata nella sua nuova casa a Milano mentre si diverte a baciare la sua dolce metà. Qualcosa di già visto, dato che molti utenti del web hanno fatto notare che la stessa posa era già stata vista con i vari De Martino e Spinalbese prima di Elio…

Melissa Satta show a Belve

Melissa Satta

Ha sicuramente destato grande curiosità l’ospitata a Belve di Melissa Satta. L’ex Velina ha avuto un confronto anche un po’ acceso con la padrona di casa, Francesca Fagnani, ma soprattutto non ha avuto parole dolci per chi l’ha attaccata in precedenza, Paola Ferrari, definita “rosicona”…

Giallo sulla nuova fiamma di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi

Non sono mancati anche scoop in tema amore, come quello che ha visto protagonista Rudy Zerbi. Il professore di Amici sarebbe stato pizzicato con Grace Raccah, figlia dell’imprenditore di moda Daniele Raccah. Tra i due c’è una grande differenza d’età e questo potrebbe aver spinto il volto tv ad aver “celato” la relazione. In effetti, solamente pochi giorni prima, Zerbi si era definito “single”.

Grave lutto per Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci

Purtroppo la settimana si è conclusa anche con un lutto importante. Elisabetta Gregoraci, infatti, ha annunciato in modo molto commosso la perdita di sua nonna. Lungo ed emozionante il post che la conduttrice ha voluto dedicare alla signora che ha detto addio a questo mondo all’età di 102 anni.