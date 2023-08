Il weekend appena trascorso è stato ricco di notizie tristi per i personaggi del mondo vip. Scopriamo quali sono state le più discusse sui social.

Il weekend del 21 agosto è stato ricco di gossip per alcuni dei personaggi più in vista del mondo vip, da Giulia De Lellis a Chiara Ferragni. Entrambe le influencer purtroppo hanno recentemente perso i loro amici a quattro zampe e entrambe hanno parlato del loro lutto via social. Scopriamo quali sono state le reazioni e gli altri gossip del weekend.

Giulia De Lellis: il lutto

Il piccolo Tommy, il cane che Giulia De Lellis aveva preso con il suo ex, Andrea Damante, nel 2020, è scomparso. Sui social la questione ha sollevato una vera e propria bufera visto che, nell’annunciare la notizia, l’influencer era in vacanza…

Chiara Ferragni: la scomparsa di Matilda

Anche Chiara Ferragni ha recentemente perso la sua adorata amica a quattro zampe, Matilda. Attraverso i social lei stessa ha ammesso quanto la sua cagnolina manchi ai suoi due figli, Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni

Il ritiro di Celine Dion

Notizie altrettanto tristi hanno coinvolto la celebre cantante Celine Dion che, secondo indiscrezioni, sarebbe pronta a ritirarsi definitivamente dalle scene a causa dell’aggravamento della sua patologia. Sarà vero?

Celine Dion

Belen e Elio Lorenzoni: i gossip

Secondo indiscrezioni intanto Belen Rodriguez starebbe continuando a frequentare l’imprenditore Elio Lorenzoni e addirittura i due avrebbero trascorso alcuni giorni di vacanza insieme.

Belen Rodriguez

La foto senza veli di Aurora Ramazzotti

Intanto Aurora Ramazzotti ha voluto raccontare il suo “agosto” con un album di foto via social ed è stata travolta da una vera e propria ondata di critiche a causa di uno scatto in cui è ritratta completamente senza veli.