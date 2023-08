Sempre al centro del gossip, questa volta arriva una notizia piuttosto particolare relativa a Belen Rodriguez e al misterioso Elio…

Un’estate decisamente movimentata quella di Belen Rodriguez, sempre in prima linea se si tratta di scoop e notizie di gossip. In questo caso, però, il tira e molla e la crisi con Stefano De Martino non sono all’ordine del giorno. Infatti, la showgirl argentina è finita sotto la lente d’ingrandimento per essere stata vista, così pare, al pronto soccorso con il misterioso Elio Lorenzoni, l’uomo con cui si era fatta vedere nei mesi scorsi.

Belen e Elio al pronto soccorso: la segnalazione

Belen Rodriguez

Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi rilanciate anche da Chi a proposito di Belen e del misterioso Elio, due due non si era più parlato. Anzi. L’attenzione era andata alla crisi tra l’argentina e De Martino.

Eppure, ora, le cose sono cambiate. Infatti, in queste ore è giunta una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano. La donna ha condiviso con i suoi seguaci alcuni messaggi che le sono arrivati da una utente e seguace in privato. Una delle sue follower le ha riferito di aver visto Elio insieme a Belen e a provarlo ci sarebbero delle foto, che non sono state pubblicate, ma che l’esperta afferma di aver visto e di aver riconosciuto appunto l’argentina.

“Lavoro in Pronto Soccorso a Porto Viro (l’ospedale più vicino a dove la showgirl starebbe soggiornando con la famiglia, ndr) e oggi è venuta Belen Rodriguez perché Elio Lorenzoni che ha la febbre da giorni”.

Questa l’indiscrezione e segnalazione che conferma solo che l’argentina e l’uomo sarebbero insieme. Non è dato sapere se solo in amicizia, come è stato detto ultimamente, o anche per qualcosa in più.

Va detto che i diretti interessati non hanno confermato nulla e detto nulla, né sul loro rapporto né su questa visita in pronto soccorso.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna: