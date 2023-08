Fabrizio Corona ha commentato i rumor sui nomi dei concorrenti che comporranno il cast del Grande Fratello Vip.

Secondo i rumor in circolazione tra i concorrenti del GF Vip 8 vi potrebbero essere Alex Schwazer, Giampiero Mughini e Grecia Colmenares. Fabrizio Corona non ha perso occasione per commentare il gossip in questione e sui social, in merito alla partecipazione di Mughini, ha scritto: “Così avranno un nano in giardino”. Il giornalista replicherà alle sue parole?

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: la frecciatina a Giampiero Mughini

Fabrizio Corona ha scagliato una frecciatina contro Giampiero Mughini, che secondo indiscrezioni potrebbe essere tra i concorrenti del GF Vip 8. Sui social in tanti non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli in merito alla questione e si chiedono se davvero Mughini sarà tra i volti della nuova edizione del reality show.

Per il momento tra i componenti del cast che sono stati confermati vi è unicamente Cesara Buonamici, che assumerà il ruolo di opinionista del reality show. Il programma dovrebbe prendere il via dall’11 settembre e i fan sono impazienti di saperne di più in merito al cast dei vipponi e ai nuovi opinionisti. Al momento Alfonso Signorini si è limitato a svelare che ci saranno importanti novità all’interno del programma.