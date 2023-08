Eros Ramazzotti ha voluto dedicare per la prima volta un romantico messaggio alla sua fidanzata, Dalila Gelsomino.

Dopo l’addio a Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti ha finalmente ritrovato la serenità al fianco di Dalila Gelsomino e, dopo essere uscito allo scoperto insieme a lei, le ha voluto fare una romantica dedica via social.

“Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÁ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce,a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura. Ti amo”, ha scritto il cantante nel post condiviso su Instagram.

Eros Ramazzotti: la dedica a Dalila Gelsomino

Eros Ramazzotti sembra aver finalmente trovato la felicità accanto all’organizzatrice d’eventi 34enne Dalila Gelsomino e sui social, nelle ultime ore, ha gridato tutto il suo amore. Il cantante ha anche sottolineato come per lui l’amore non abbia età e in tanti hanno colto il riferimento alle numerose critiche che lo hanno travolto di recente proprio a causa della sua differenza d’età con la fidanzata (di ben 25 anni).