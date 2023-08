Ha generato forti discussioni uno scatto social di Aurora Ramazzotti come “mamma l’ha fatta”. Ecco come ha risposto lei.

Molto social e anche piuttosto criticata, spesso anche se motivo. Parliamo di Aurora Ramazzotti che, nelle scorse ore, ha condiviso su Instagram una serie di scatti della sua vacanza con il piccolo Cesare e il compagno Goffredo Cerza tra cui si vedeva un’immagine di lei totalmente senza veli. Una foto che ha generato tante critiche e polemiche alle quali la giovane Auri ha replicato a modo suo…

Aurora Ramazzotti e la foto senza veli in vacanza

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato, come anticipato, alcuni scatti che riassumono le sue vacanze in Sardegna. Oltre a foto che la ritraggono insieme al compagno Goffredo Cerza o insieme ai suoi amici, l’influencer ha deciso di inserire anche una foto senza veli mentre si fa la doccia. Proprio questa immagine ha suscitato diverse critiche e polemiche con commenti arrivati sotto al post davvero duri.

Molti sono stati i commenti di disapprovazione con diversi utenti che hanno definito lo scatto “poco sensato e disetucativo”. “La foto è insensata e poco educativa, sei un personaggio pubblico e, secondo me, hai il dovere di essere attenta a ciò che pubblichi”, si legge. E ancora: “Fa ridere perché lei dice che non le piace mettersi in mostra”.

Va detto che diversi altri utenti hanno sostenuto Aurora con parole dolci e approvazione. La stessa Ramazzotti ha avuto ben due reazioni. La prima scrivendo: “Comunque sono sinceramente offesa che nessuno abbia commentato il mio disegno pazzesco”.

La seconda, invece, chiamando in causa il cantante Mahmood che sui social aveva pubblicato alcune foto tra cui una in cui fa il bagno in mare completamente nudo. In tale ottica, Aurora ha scritto: “Mi segnalano un Mahmood che si perde in molto più che un bicchier d’acqua”.

Si tratta, ovviamente, di una frase ironica non critica verso il cantante ma verso gli haters.

Di seguito il post Instagram della giovane showgirl con le varie foto tra cui quella senza veli:

Mentre questo il post Instagram di Mahmood “sfruttato” dalla showgirl per replicare agli haters: