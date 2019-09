Da Michael Kors a Ralph Lauren… al ritorno di Tommy Hilfiger: ecco tutte le informazioni sulla New York Fashion Week di settembre 2019!

La New York Fashion Week ha finalmente preso il via: è arrivata la settimana della moda più attesa dopo la fine della bella stagione e noi non possiamo assolutamente perdercela. Un evento dedicato alla moda e alle più grandi case di moda, con la NY Fashion Week scopriremo le tendenze della primavera estate 2020!

La Fashion Week prende il via nella Grande Mela il 6 settembre del 2019 e termina l’11 settembre, esattamente cinque giorni dopo. Infatti, per quest’anno, la settimana della moda sarà più breve rispetto agli anni precedenti. Ma di eventi e di sfilate ne avremo a volontà! Scopriamo insieme tutti i dettagli e il calendario completo degli eventi da non perdere…

New York Fashion Week: il calendario delle sfilate di Settembre 2019

Il mese delle Fashion Week è finalmente è arrivato ed è proprio New York a dare il via al periodo più glamour che ci sia. Da quest’anno a prendere il comando è Tom Ford, successore di Diane Von Furstenberg: lo stilista ha voluto volontariamente diminuire i giorni della NWFW sperando di riuscire ad attirare maggiormente il pubblico internazionale.

Fonte foto: https://pixabay.com/photos/fashion-show-fashion-catwalk-model-1746590/

Da Ralph Lauren a Marc Jacobs, ogni giorno ci saranno ben 13 sfilate delle migliori case di moda famose in tutto il mondo. Una settimana ricca di novità, in cui avremo modo di scoprire le nuove collezioni Primavera Estate 2020 disegnate da Tory Burch, Prabal Gurung, Helmut Lang, Rebecca Minkoff e tanti altri ancora. Non ci saranno solo nomi già noti al mondo intero, ma sulle passerelle vedremo sfilare collezioni ideate da stilisti emergenti e brand poco conosciuti.

Ma il momento più atteso della Fashion Week della Grande Mela è sicuramente il ritorno di Tommy Hilfiger, la casa di moda statunitense fondata nel lontano 1985. Dopo ben tre anni di assenza dalle passerelle, lo stilista ritorna in pista con una collezione see now buy realizzata con Zendaya, loro ambassador da diverso tempo.

Ora non ci resta che scoprire le novità delle Fashion Week di Londra, Milano e Parigi!

