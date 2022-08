Ecco le serie TV e i film in uscita su Netflix ad agosto 2022: c’è grande attesa per The Sandman e per molto altro.

Il palinsesto di Netflix, mese dopo mese, si arricchisce con nuovi film e con nuove serie TV. Anche nel mese di agosto 2022 non mancano le tante novità: tra quelle più attese ci sono The Sandman e Lost Ollie. Vediamo allora nel dettaglio tutte le uscite su Netflix nel mese di agosto del 2022.

Netflix: le serie TV in uscita ad agosto 2022

Ecco le serie TV in uscita su Netflix nel mese di agosto del 2022:

Mercoledì 3 agosto

Clusterf**k: Woodstock ’99

Giovedì 4 agosto

Kakegurui Twin

Robo-fratelli super giganti

Venerdì 5 agosto

The Sandman

Venticinque e ventuno

Mercoledì 10 agosto

Locke & Key 3Instant Dream Home – Case da trasformare

Indian Matchmaking (Stagione 2)

Venerdì 12 agosto

Non ho mai… (Stagione 3)

Mercoledì 17 agosto

Chi scherza col fuocoLinee Parallele

Giovedì 18 agosto

Tekken: Bloodline

Venerdì 19 agosto

Kleo

La serie di Cuphead! Parte 2

Martedì 23 agosto

Chad and JT

Go Deep

Mercoledì 24 agosto

Lost Ollie

Mo

Selling The OC

Giovedì 25 agosto

L’avventura di Rilakkuma al parco dei divertimenti

Netflix: i film in uscita ad agosto 2022

Ecco i film in uscita su Netflix nel mese di agosto del 2022:

Lunedì 1 agosto

Midsommar

Marta – Il delitto della Sapienza

Martedì 2 agosto

I morti non muoiono

Giovedì 4 agosto

La stagione dei matrimoni

Venerdì 5 agosto

CarterFino all’ultimo indizio

Lunedì 8 agosto

MA

Mercoledì 10 agosto

Los ladrones: l’ultima grande rapina

Venerdì 12 agosto

Day Shift – A caccia di vampiri13: Il Musical

Martedì 16 agosto

The Amazing Spider-Man

Mercoledì 17 agosto

Royalteen – L’eredeLinee parallele

Venerdì 19 agosto

365 Giorni – Parte 3

Sabato 20 agosto

Fullmetal Alchemist: La vendetta di Scar

Venerdì 26 agosto

Me Time – Un weekend tutto per me

