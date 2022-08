Possibili novità in vista della nuova edizione di Uomini e Donne in partenza a settembre: due dame potrebbero avere un ruolo importante.

Non solo coppie che si sposano e altre, più giovani, che hanno figli, ‘Uomini e Donne’ regala anche grande intrattenimento e nella prossima stagione, parlando del trono over, potrebbero esserci anche delle novità relative al ruolo che ricopriranno in modo particolare due dame…

Uomini e Donne, doppio ruolo per due dame

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

Manca poco più di un mese alla partenza della nuova stagione di ‘Uomini e Donne’ e sembrano arrivare già le prime indiscrezioni sia sul trono classico che su quello over.

Per quanto riguarda quest’ultimo, in modo particolare, si vocifera in merito alla presenza di Federica Aversano ma anche della conferma di due dame storiche del dating show di Maria De Filippi, Ida Platano e Pinuccia Della Giovanna che potrebbero assumere un ruolo di maggiore rilievo.

Come riportato da Mondotv24, infatti, pare che le due avranno un ruolo predefinito. “Ida dovrebbe diventare una sorta di opinionista in campo e, nello stesso tempo, stare attenta alle probabili attenzioni che Riccardo Guarnieri riserverà alla Aversano, al cui fascino il cavaliere ha più volte affermato di non essere indifferente”.

Non da meno anche il ruolo di Pinuccia Della Giovanna che, di fatto, “andrà a sostituire nelle dinamiche quello che per anni è stato il ruolo di Gemma Galgani, più volte Tina Cipollari ha reso la dama di Vigevano oggetto delle sue discussioni accantonando Gemma diventata dopo 11 stagioni obiettivo prevedibile. Si assisterà quindi a un ridimensionamento di Gemma? Sembra che per la dama torinese sia in arrivo la partecipazione a un reality targato De Filippi, La Talpa, che dovrebbe prendere forma in primavera”.

Di seguito un post Instagram del programma che invita tutti a tornare a seguirlo a settembre:

Riproduzione riservata © 2022 - DG