Ecco le serie TV e i film in uscita su Amazon Prime Video ad agosto 2022: come sempre il catalogo si arricchisce con tante novità.

Mese dopo mese il catalogo di Amazon Prime Video si arricchisce con tante novità (tra film e serie TV originali Amazon e non) per tutti i gusti, in modo da accontentare tutti gli iscritti alla piattaforma streaming di Amazon. Vediamo ora quali sono tutte le uscite di agosto 2022 su Amazon Prime Video, sia per quanto riguarda le serie TV che per quanto riguarda i film.

Amazon Prime Video: le serie TV in uscita ad agosto 2022

Ecco le serie TV in uscita ad agosto 2022 su Amazon Prime Video, sia contenuti originali che non:

Lunedì 1 agosto

A.P Bio (stagioni 1 e 2)

New Amsterdam (stagione 2)

Giovedì 4 agosto

All on Nothing: Arsenal (stagione 1)

Lunedì 8 agosto

Comedy Special: Maurizio Lastrico

Venerdì 12 agosto

A League of their Own

Cosmic Love

Venerdì 19 agosto

Making the Cut (stagione 3)

Giovedì 25 agosto

Getter Robo Are (stagione 1)

Mercoledì 31 agosto

Haikyuu!! (Stagione 4)

Amazon Prime Video: i film in uscita ad agosto 2022

Ecco i film in uscita ad agosto 2022 su Amazon Prime Video, sia contenuti originali che non:

Lunedì 1 agosto

House of Gucci

Queen Bees

The Circle

Giovedì 4 agosto

La banda di Chicago

Venerdì 5 agosto

The Endless

Domenica 7 agosto

Non c’è più religione

Lunedì 8 agosto

Censor

Lunedì 15 agosto

La stagione dell’amore

Amore a Harmony Ranch

Il frutto dell’amore

Autumn Dreams

Bacio d’ottobre

The Perfect Bride

La luna di settembre

L’autunno dei ricordi

Anime gemelle

Consegna d’amore

Il concerto

Mercoledì 17 agosto

Una femmina

Kung Fu Panda 3

Giovedì 18 agosto

Ma cosa ci dice il cervello

Venerdì 19 agosto

Il tuttofare

Sabato 20 agosto

7 ore per farti innamorare

Lunedì 22 agosto

Gli idoli delle donne

Sabato 27 agosto

Fai bei sogni

Lunedì 29 agosto

Secret Team 355

Martedì 30 agosto

Sono tornato

Sconnessi

