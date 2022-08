Come vedere DAZN in tv? Le alternative sono tante, anche quando l’app della piattaforma non è presente tra quelle già installate.

Nelle televisioni di ultima generazione, l’applicazione di DAZN è già installata al suo interno. In caso contrario, niente panico: ci sono altri metodi per gustarsi una partita del campionato di Serie A. Vediamo come vedere DAZN in tv e se ci sono modi ‘alternativi’ per evitare di pagare l’abbonamento alla piattaforma.

Come vedere DAZN in tv: le possibilità

Come fare per vedere DAZN in tv? Anche se può sembrare un’impresa titanica, specialmente per coloro che non sono avvezzi alla tecnologia, è più semplice di ciò che sembra. Innanzitutto, è bene sottolineare che è necessario avere un abbonamento attivo con la piattaforma. Soltanto pagando, infatti, si possono vedere tutte le partite del campionato di calcio di Serie A. E’ altresì obbligatorio avere una connessione a internet.

Dopo aver chiarito ciò, vediamo come vedere DAZN in smart tv. Come già anticipato, le televisioni di ultima generazione hanno l’applicazione già installata oppure disponibile gratuitamente all’interno dello store. I modelli compatibili con la piattaforma in questione sono: Android TV, Apple TV, Google, LG, Panasonic, Samsung, Sony e Hisense. In alternativa, vi basterà acquistare la Fire TV Stick di Amazon per vedere in televisione tutte le app che desiderate. Inoltre, le partite possono essere viste anche dagli altri dispositivi tecnologici, sia Android che Apple.

Come vedere DAZN in tv con Sky? Anche in questo caso è semplicissimo: o tramite il nuovo canale DAZN1 (numero 209 del telecomando di Sky) oppure attraverso l’app DAZN scaricata sul decoder Sky Q.

DAZN: come vedere le partite in tv gratis

Dopo aver risposto alla domanda come faccio a vedere DAZN in tv, cerchiamo di capire meglio se c’è un escamotage per gustarsi qualche partita senza pagare il canone di abbonamento. Come già sottolineato, i match di calcio sono trasmessi in modo legale solo da piattaforme a pagamento. Soltanto in alcuni casi, Mediaset ha i diritti per mandare in onda le partite.

