Ecco le serie TV e i film in uscita su Disney + ad agosto 2022: come sempre tante novità, tra le più attese c’è She-Hulk: Attorney at Love.

Anche se in numero minore rispetto agli scorsi mesi, anche ad agosto 2022 il catalogo di film e di serie TV disponibili su Disney + continua ad arricchirsi. E proprio in piena estate arriva anche una serie TV molto attesa dai tanti fan del Marvel Cinematic Universe: parliamo di She-Hulk, Attorney at Love. Il debutto della supereroina verde è programmata per mercoledì 17 agosto, così come anche avvenuto per tutte le altre serie Marvel, gli episodi sono saranno rilasciati tutti insieme dalla piattaforma on demand ma arriveranno a cadenza settimanale. I fan dei supereroi potranno quindi fare conoscenza con un nuovo personaggio che entra ufficialmente a far parte dell’MCU. Per quanto riguarda i film, invece, da segnalare l’arrivo sulla piattaforma streaming di Lightyear – La vera storia di Buzz, film d’animazione da poco uscito nelle sale cinematografiche, dove ha avuto un buon successo, e che ha per protagonista principale proprio il celebre personaggio di Toy Story. Vediamo ora nel dettaglio quali sono tutte le uscite di agosto su Disney +.

Disney +: le serie TV in uscita ad agosto 2022

Ecco le serie TV in uscita su Disney+ nel mese di agosto del 2022, comprese quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

Pugno Hulk

Mercoledì 3 agosto

Malcolm (stagioni dalla 1 alla 7)

Code Black (stagioni dalla 1 alla 3)

Mercoledì 17 agosto

She-Hulk: Attorney at Law (stagione 1)

Mercoledì 31 agosto

Andor (stagione 1)

Disney +: i film in uscita ad agosto 2022

Ecco i film in uscita su Disney+ nel mese di agosto del 2022, comprese quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

Mercoledì 3 agosto

Lightyear – La vera storia di Buzz

Venerdì 5 agosto

Prey

LEGO Star Wars Summer Vacation

Mercoledì 10 agosto

I am Groot (serie di cortometraggi)

