Ecco quali sono le location di Tonno spiaggiato, la commedia con protagonista Frank Matano uscita nelle sale cinematografiche nel 2018.

Francesco è un aspirante comico che riesce però a far ridere solamente quella che diventerà la sua fidanzata, Francesca. Dopo essere stato lasciato dalla ragazza, sarà disposto a tutto pur di riconquistarla: anche uccidere i suoi parenti. E’ questa, in breve, la sintesi di Tonno spiaggiato, commedia che ha per protagonista principale Frank Matano e che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2018. Vediamo ora quali sono le location di Tonno spiaggiato.

Tonno spiaggiato: le location del film

Tonno spiaggiato è stato girato interamente tra la Puglia, la Campania e il Lazio, in particolare fra Barletta, Bisceglie e Trani (dove si sono svolte la maggior parte delle riprese), il piccolo comune di Carinola, in provincia di Caserta e Tuscania, in provincia di Viterbo.

Frank Matano

Tra le location principali della commedia, che è diretta da Matteo Martinez, troviamo la casa di zia Nanna, che si trova in Corso Imbriani 70, per l’appunta a Trani. Sempre a Trani, delle scene sono state trovate al Babalù, locale che nel film è stato trasformato nel Gay Club Strozzagalli, e poi ancora il Bar Il vecchio e il mare di Via Tiepolo, il negozio di elettrodomestici che si trova in via Aldo Moro, il Cimitero del Paese e la Chiesa, che è quella di via Barletta.

Alcune scene sono state poi girate a Barletta, dove si trovano gli Studi Televisivi di TeleRegione, e a Bisceglie: qui sono state girate le scene all’ospedale.

Tonno spiaggiato: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista principale del film è Frank Matano, che veste i panni di Francesco. Nel cast compaiono anche Marika Costabile (nei panni di Francesca, la ragazza amata dal protagonista), Lucia Guzzardi, Niccolò Senni, Fabrizio Nevola e Francesco Arienzo.

