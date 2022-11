Netflix dispone di una serie di codici segreti che consentono di vedere i film che la piattaforma non vuole mostrare: scopriamoli tutti.

Secondo le statistiche, gli utenti scoprono i film su Netflix soprattutto grazie ai consigli che fornisce la piattaforma. Eppure, ci sono una serie di codici segreti che, se inseriti nell’url della piattaforma, consentono di accedere ad una serie di titoli mai visti. Scopriamoli tutti.

Netflix: i codici segreti per vedere i film che la piattaforma non mostra

Netflix, un po’ come tutte le piattaforme, gode di un algoritmo che seleziona i titoli in base alle preferenze dell’utente. Così come accade con Facebook, Instagram e via dicendo, nella home page appaiono titoli che sono in linea con i gusti dello spettatore. Ovviamente, il tutto si basa sui film o le serie tv che sono già state viste. Se da una parte questo meccanismo è utile, visto che evita le ricerche, dall’altro esclude una serie di produzioni che potrebbero comunque piacere. Ad esempio, se un utente predilige Western Classici, difficilmente troverà sulla propria home suggerimenti di Film Noir. Netflix, però, ha dei codici che consentono di accedere, solo da pc, alle sottocategorie.

Questi codici segreti consentono di forzare l’algoritmo e accedere a titoli che altrimenti non si vedrebbero mai comparire nella home page. Farlo è semplicissimo: bisogna incollare alla barra di ricerca della piattaforma la serie dei numeri del genere che maggiormente interessa. Di seguito, i codici del target Azione e Avventura:

Asian Action Movies (77232)

Classic Action & Adventure (46576)

Action Comedies (43040)

Action Thrillers (43048)

Adventures (7442)

Comic Book and Superhero Movies (10118)

Westerns (7700)

Spy Action & Adventure (10702)

Crime Action & Adventure (9584)

Foreign Action & Adventure (11828)

Martial Arts Movies (8985)

Military Action & Adventure (2125)

Tutti i codici segreti di Netflix divisi per genere

Di seguito, tutti i codici segreti di Netflix suddivisi per genere:

Anime : Adult Animation (11881), Anime Action (2653), Anime Comedies (9302), Anime Dramas (452), Anime Features (3063), Anime Sci-Fi (2729), Anime Horror (10695), Anime Fantasy (11146) e Anime Series (6721);

: Adult Animation (11881), Anime Action (2653), Anime Comedies (9302), Anime Dramas (452), Anime Features (3063), Anime Sci-Fi (2729), Anime Horror (10695), Anime Fantasy (11146) e Anime Series (6721); Film per bambini e famiglie : Movies for ages 0 to 2 (6796), Movies for ages 2 to 4 (6218), Movies for ages 5 to 7 (5455), Movies for ages 8 to 10 (561), Movies for ages 11 to 12 (6962), Education for Kids (10659), Disney (67673), Movies based on children’s books (10056), Family Features (51056), TV Cartoons (11177), Kids’ TV (27346), Kids Music (52843) e Animal Tales (5507);

: Movies for ages 0 to 2 (6796), Movies for ages 2 to 4 (6218), Movies for ages 5 to 7 (5455), Movies for ages 8 to 10 (561), Movies for ages 11 to 12 (6962), Education for Kids (10659), Disney (67673), Movies based on children’s books (10056), Family Features (51056), TV Cartoons (11177), Kids’ TV (27346), Kids Music (52843) e Animal Tales (5507); Classici : Classic Comedies (31694), Classic Dramas (29809), Classic Sci-Fi & Fantasy (47147), Classic Thrillers (46588), Film Noir (7687), Classic War Movies (48744), Epics (52858), Classic Foreign Movies (32473), Silent Movies (53310) e Classic Westerns (47465);

: Classic Comedies (31694), Classic Dramas (29809), Classic Sci-Fi & Fantasy (47147), Classic Thrillers (46588), Film Noir (7687), Classic War Movies (48744), Epics (52858), Classic Foreign Movies (32473), Silent Movies (53310) e Classic Westerns (47465); Commedie : Dark Comedies (869), Foreign Comedies (4426), Late Night Comedies (1402), Mockumentaries (26), Political Comedies (2700), Screwball Comedies (9702), Sports Comedies (5286), Stand-up Comedy (11559), Teen Comedies (3519), Satires (4922), Romantic Comedies (5475) e Slapstick Comedies (10256);

: Dark Comedies (869), Foreign Comedies (4426), Late Night Comedies (1402), Mockumentaries (26), Political Comedies (2700), Screwball Comedies (9702), Sports Comedies (5286), Stand-up Comedy (11559), Teen Comedies (3519), Satires (4922), Romantic Comedies (5475) e Slapstick Comedies (10256); Film Cult : B-Horror Movies (8195), Campy Movies (1252), Cult Horror Movies (10944), Cult Sci-Fi & Fantasy (4734) e Cult Comedies (9434);

: B-Horror Movies (8195), Campy Movies (1252), Cult Horror Movies (10944), Cult Sci-Fi & Fantasy (4734) e Cult Comedies (9434); Documentari : Biographical Documentaries (3652), Crime Documentaries (9875), Foreign Documentaries (5161), Historical Documentaries (5349), Military Documentaries (4006), Sports Documentaries (180), Music & Concert Documentaries (90361), Travel & Adventure Documentaries (1159), Political Documentaries (7018), Religious Documentaries (10005), Science & Nature Documentaries (2595) e Social & Cultural Documentaries (3675);

: Biographical Documentaries (3652), Crime Documentaries (9875), Foreign Documentaries (5161), Historical Documentaries (5349), Military Documentaries (4006), Sports Documentaries (180), Music & Concert Documentaries (90361), Travel & Adventure Documentaries (1159), Political Documentaries (7018), Religious Documentaries (10005), Science & Nature Documentaries (2595) e Social & Cultural Documentaries (3675); Drammatico : Biographical Dramas (3179), Classic Dramas (29809), Courtroom Dramas (528582748), Crime Dramas (6889), Dramas based on Books (4961), Dramas based on real life (3653), Tearjerkers (6384), Foreign Dramas (2150), Sports Dramas (7243), Gay & Lesbian Dramas (500), Independent Dramas (384), Teen Dramas (9299), Military Dramas (11), Period Pieces (12123), Political Dramas (6616), Romantic Dramas (1255), Showbiz Dramas (5012) e Social Issue Dramas (3947);

: Biographical Dramas (3179), Classic Dramas (29809), Courtroom Dramas (528582748), Crime Dramas (6889), Dramas based on Books (4961), Dramas based on real life (3653), Tearjerkers (6384), Foreign Dramas (2150), Sports Dramas (7243), Gay & Lesbian Dramas (500), Independent Dramas (384), Teen Dramas (9299), Military Dramas (11), Period Pieces (12123), Political Dramas (6616), Romantic Dramas (1255), Showbiz Dramas (5012) e Social Issue Dramas (3947); Fede e Spiritualità : Faith & Spirituality (26835), Faith & Spirituality Movies (52804), Spiritual Documentaries (2760) e Kids Faith & Spirituality (751423);

: Faith & Spirituality (26835), Faith & Spirituality Movies (52804), Spiritual Documentaries (2760) e Kids Faith & Spirituality (751423); Film stranieri : Art House Movies (29764), Foreign Action & Adventure (11828), Classic Foreign Movies (32473), Foreign Comedies (4426), Foreign Documentaries (5161), Foreign Dramas (2150), Foreign Gay & Lesbian Movies (8243), Foreign Horror Movies (8654), Foreign Sci-Fi & Fantasy (6485), Foreign Thrillers (10306), Romantic Foreign Movies (7153), African Movies (3761), Australian Movies (5230), Belgian Movies (262), Korean Movies (5685), Latin American Movies (1613), Middle Eastern Movies (5875), New Zealand Movies (63782), Russian (11567), Scandinavian Movies (9292), Southeast Asian Movies (9196), Spanish Movies (58741), Greek Movies (61115), German Movies (58886), French Movies (58807), Eastern European Movies (5254), Dutch Movies (10606), Irish Movies (58750), Japanese Movies (10398), Italian Movies (8221), Indian Movies (10463), Chinese Movies (3960) e British Movies (10757);

: Art House Movies (29764), Foreign Action & Adventure (11828), Classic Foreign Movies (32473), Foreign Comedies (4426), Foreign Documentaries (5161), Foreign Dramas (2150), Foreign Gay & Lesbian Movies (8243), Foreign Horror Movies (8654), Foreign Sci-Fi & Fantasy (6485), Foreign Thrillers (10306), Romantic Foreign Movies (7153), African Movies (3761), Australian Movies (5230), Belgian Movies (262), Korean Movies (5685), Latin American Movies (1613), Middle Eastern Movies (5875), New Zealand Movies (63782), Russian (11567), Scandinavian Movies (9292), Southeast Asian Movies (9196), Spanish Movies (58741), Greek Movies (61115), German Movies (58886), French Movies (58807), Eastern European Movies (5254), Dutch Movies (10606), Irish Movies (58750), Japanese Movies (10398), Italian Movies (8221), Indian Movies (10463), Chinese Movies (3960) e British Movies (10757); Pellicole a tema LGBTQ+ : Gay & Lesbian Comedies (7120), Gay & Lesbian Dramas (500), Romantic Gay & Lesbian Movies (3329), Foreign Gay & Lesbian Movies (8243), Gay & Lesbian Documentaries (4720) e Gay & Lesbian TV Shows (65263);

: Gay & Lesbian Comedies (7120), Gay & Lesbian Dramas (500), Romantic Gay & Lesbian Movies (3329), Foreign Gay & Lesbian Movies (8243), Gay & Lesbian Documentaries (4720) e Gay & Lesbian TV Shows (65263); Film Horror : B-Horror Movies (8195), Creature Features (6895), Cult Horror Movies (10944), Deep Sea Horror Movies (45028), Foreign Horror Movies (8654), Horror Comedy (89585), Monster Movies (947), Slasher and Serial Killer Movies (8646), Supernatural Horror Movies (42023), Teen Screams (52147), Vampire Horror Movies (75804), Werewolf Horror Movies (75930), Zombie Horror Movies (75405) e Satanic Stories (6998);

: B-Horror Movies (8195), Creature Features (6895), Cult Horror Movies (10944), Deep Sea Horror Movies (45028), Foreign Horror Movies (8654), Horror Comedy (89585), Monster Movies (947), Slasher and Serial Killer Movies (8646), Supernatural Horror Movies (42023), Teen Screams (52147), Vampire Horror Movies (75804), Werewolf Horror Movies (75930), Zombie Horror Movies (75405) e Satanic Stories (6998); Film indipendenti : Experimental Movies (11079), Independent Action & Adventure (11804), Independent Thrillers (3269), Romantic Independent Movies (9916), Independent Comedies (4195) e Independent Dramas (384);

: Experimental Movies (11079), Independent Action & Adventure (11804), Independent Thrillers (3269), Romantic Independent Movies (9916), Independent Comedies (4195) e Independent Dramas (384); Musica : Kids Music (52843), Country & Western/Folk (1105), Jazz & Easy Listening (10271), Latin Music (10741), Urban & Dance Concerts (9472), World Music Concerts (2856) e Rock & Pop Concerts (3278);

: Kids Music (52843), Country & Western/Folk (1105), Jazz & Easy Listening (10271), Latin Music (10741), Urban & Dance Concerts (9472), World Music Concerts (2856) e Rock & Pop Concerts (3278); Musical : Classic Musicals (32392), Disney Musicals (59433), Showbiz Musicals (13573) e Stage Musicals (55774);

: Classic Musicals (32392), Disney Musicals (59433), Showbiz Musicals (13573) e Stage Musicals (55774); Film romantici : Romantic Favorites (502675), Quirky Romance (36103), Romantic Independent Movies (9916), Romantic Foreign Movies (7153), Romantic Dramas (1255), Steamy Romantic Movies (35800), Classic Romantic Movies (31273) e Romantic Comedies (5475);

: Romantic Favorites (502675), Quirky Romance (36103), Romantic Independent Movies (9916), Romantic Foreign Movies (7153), Romantic Dramas (1255), Steamy Romantic Movies (35800), Classic Romantic Movies (31273) e Romantic Comedies (5475); Film fantasy e di fantascienza : Action Sci-Fi & Fantasy (1568), Alien Sci-Fi (3327), Classic Sci-Fi & Fantasy (47147), Cult Sci-Fi & Fantasy (4734), Fantasy Movies (9744), Sci-Fi Adventure (6926), Sci-Fi Dramas (3916), Sci-Fi Horror Movies (1694), Sci-Fi Thrillers (11014) e Foreign Sci-Fi & Fantasy (6485);

: Action Sci-Fi & Fantasy (1568), Alien Sci-Fi (3327), Classic Sci-Fi & Fantasy (47147), Cult Sci-Fi & Fantasy (4734), Fantasy Movies (9744), Sci-Fi Adventure (6926), Sci-Fi Dramas (3916), Sci-Fi Horror Movies (1694), Sci-Fi Thrillers (11014) e Foreign Sci-Fi & Fantasy (6485); Sport : Sports Comedies (5286), Sports Documentaries (180), Sports Dramas (7243), Baseball Movies (12339), Football Movies (12803), Boxing Movies (12443), Soccer Movies (12549), Martial Arts, Boxing & Wrestling (6695), Basketball Movies (12762) e Sports & Fitness (9327);

: Sports Comedies (5286), Sports Documentaries (180), Sports Dramas (7243), Baseball Movies (12339), Football Movies (12803), Boxing Movies (12443), Soccer Movies (12549), Martial Arts, Boxing & Wrestling (6695), Basketball Movies (12762) e Sports & Fitness (9327); Thriller : Action Thrillers (43048), Classic Thrillers (46588), Crime Thrillers (10499), Foreign Thrillers (10306), Independent Thrillers (3269), Gangster Movies (31851), Psychological Thrillers (5505), Political Thrillers (10504), Mysteries (9994), Sci-Fi Thrillers (11014), Spy Thrillers (9147), Steamy Thrillers (972) e Supernatural Thrillers (11140);

: Action Thrillers (43048), Classic Thrillers (46588), Crime Thrillers (10499), Foreign Thrillers (10306), Independent Thrillers (3269), Gangster Movies (31851), Psychological Thrillers (5505), Political Thrillers (10504), Mysteries (9994), Sci-Fi Thrillers (11014), Spy Thrillers (9147), Steamy Thrillers (972) e Supernatural Thrillers (11140); TV Shows: British TV Shows (52117), Classic TV Shows (46553), Crime TV Shows (26146), Cult TV Shows (74652), Food & Travel TV (72436), Kids’ TV (27346), Korean TV Shows (67879), Miniseries (4814), Military TV Shows (25804), Science & Nature TV (52780), TV Action & Adventure (10673), TV Comedies (10375), TV Documentaries (10105), TV Dramas (11714), TV Horror (83059), TV Mysteries (4366), TV Sci-Fi & Fantasy (1372), Reality TV (9833) e Teen TV Shows (60951).

Riproduzione riservata © 2022 - DG