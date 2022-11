Qual è il significato de Le tasche piene di sassi di Jovanotti? Il brano è dedicato alla madre Viola Cardinali, scomparsa nel 2010.

Premio Mogol nel 2011, Le tasche piene di sassi di Jovanotti è una delle canzoni sulla perdita più belle di sempre. Lorenzo Cherubini, infatti, l’ha scritta a distanza di qualche mese dalla morte dell’adorata madre Viola. Scopriamo il testo e il significato del brano.

Le tasche piene di sassi di Jovanotti: il significato

Uscita nel 2011, Le tasche piene di sassi di Jovanotti è una canzone estremamente emozionante. Lorenzo Cherubini ha dedicato questo brano alla madre Viola Cardinali, scomparsa il 25 novembre del 2010 all’età di 75 anni. La donna è deceduta a causa di complicazioni legate ad un trauma cranico dovuto ad una caduta. La morte del genitore l’ha spinto a scrivere uno dei suoi testi più belli, il cui significato si coglie fin dalla prima strofa.

“Volano le libellule

Sopra gli stagni e le pozzanghere in città

Sembra che se ne freghino

Della ricchezza che ora viene e dopo va“.

La vita scorre, sempre e comunque. Solo quanti sono avvolti dalla morte si rendono conto della perdita, per gli altri il tempo scorre. Questa volta, però, Jovanotti è dalla parte di coloro che vivono sulla propria pelle il dolore del lutto.

“Sono solo stasera senza di te

Mi hai lasciato da solo davanti al cielo

E non so leggere vienimi a prendere

Mi riconosci ho le tasche piene di sassi

Sono solo stasera senza di te

Mi hai lasciato da solo davanti a scuola

Mi vien da piangere

Arriva subito

Mi riconosci ho le scarpe piene di passi

La faccia piena di schiaffi

Il cuore pieno di battiti

E gli occhi pieni di te“.

Jovanotti immagina di tornare a quando era bambino e di trovarsi davanti alla scuola. Aspetta la mamma, ma lei non arriva e non arriverà. Si sente solo e smarrito, ha ancora bisogno di lei e la sua immagine è impressa nei suoi occhi. Il significato che Le tasche piene di sassi è profondo e commovente. D’altronde, il vuoto che lascia una madre è impossibile da descrivere.

Ecco il video de Le tasche piene di sassi di Jovanotti:

Il testo della canzone

Volano le libellule

Sopra gli stagni e le pozzanghere in città

Sembra che se ne freghino

Della ricchezza che ora viene e dopo va

Prendimi non mi concedere

Nessuna replica alle tue fatalità

Eccomi son tutto un fremito ehi

Passano alcune musiche

Ma quando passano la terra tremerà

Sembrano esplosioni inutili

Ma in certi cuori qualche cosa resterà

Non si sa come si creano

Costellazioni di galassie e di energia

Giocano a dadi gli uomini

Resta sul tavolo un avanzo di magia

Sono solo stasera senza di te

Mi hai lasciato da solo davanti al cielo

E non so leggere vienimi a prendere

Mi riconosci ho le tasche piene di sassi

Sono solo stasera senza di te

Mi hai lasciato da solo davanti a scuola

Mi vien da piangere

Arriva subito

Mi riconosci ho le scarpe piene di passi

La faccia piena di schiaffi

Il cuore pieno di battiti

E gli occhi pieni di te

Sbocciano i fiori sbocciano

E danno tutto quel che hanno in libertà

Donano non si interessano

Di ricompense e tutto quello che verrà

Mormora la gente mormora

Falla tacere praticando l’allegria

Giocano a dadi gli uomini

Resta sul tavolo un avanzo di magia

Sono solo stasera senza di te

Mi hai lasciato da solo davanti al cielo

E non so leggere vienimi a prendere

Mi riconosci ho un mantello fatto di stracci

Sono solo stasera senza di te

Mi hai lasciato da solo davanti a scuola

Mi vien da piangere

Arriva subito

Mi riconosci ho le scarpe piene di passi

La faccia piena di schiaffi

Il cuore pieno di battiti

E gli occhi pieni di te

Sono solo stasera senza di te

Mi hai lasciato da solo davanti al cielo

Vienimi a prendere

Mi vien da piangere

Mi riconosci ho le scarpe piene di passi

La faccia piena di schiaffi

Il cuore pieno di battiti

E gli occhi pieni di te

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG