Eskere: cosa vuol dire questo termine? Una parola usata principalmente dai giovani dal significato multiplo.

Un termine insolito, che arriva dall’inglese ma che è piuttosto diffuso in Italia. Eskere è una parola molto amata dai giovani, usata in diversi contesti e quasi sempre in momenti di gaudio. Questo perché il termine ha un’accezione piuttosto contemporanea e felice. E quindi, la domanda è una solamente: che vuol dire eskere, o esketit, o esghere, o anche let’sketit a seconda delle varianti? Si tratta di una suggestione della frase ‘let’s get it’, ovvero ‘facciamolo’ o ‘prendiamolo’. Ecco finalmente svelato il significato.

Origine : mondo della musica trap

: mondo della musica trap Dove viene usata : nella cultura trap e in gergo giovanile

: nella cultura trap e in gergo giovanile Lingua : dall’inglese

: dall’inglese Diffusione: Italia

Eskere: chi ha inventato questa parola?

La parola eskere ha avuto una forte diffusione tra i giovani a partire dal 2013 circa. Ma chi ha dato la notorietà a questo termine? Si deve tutto al mondo della musica e alcuni esponenti del trap (i trapper), un nuovo modo di fare rap diventato famosa in Italia dal 2016. In Italia ci sono almeno tre artisti che hanno utilizzato spesso questo termine. A loro si riconosce la diffusione di questa parola: Lil Pump, Bello Figo e Dark Polo Gang. Vediamo qualche esempio.

Bello Figo ha utilizzato eskere nel brano del 2014 ‘Le mie Jordan’, mentre Dark Polo Gang e Lil Pump ne ha fatto uso varie volte nei suoi testi. A quest’ultimo è stata attribuita l’invenzione della parola, ma di fatto non è così. Eskere è stato usato sempre dagli esponenti del trap ma americana e il primo tra tutti sembra essere stato Famous Dex, che ha peraltro collaborato proprio con Lil Pump.

Anche altri artisti d’oltreoceano hanno contribuito alla diffusione della parola: Chief Keef, Lil Durk e Juicy J. Una variante del significato è anche legato al termine “Turn Up”, ovvero mettere insieme una grande quantità di cose, che in questo caso si può riferire anche a droghe.

Eskere di Lil Pump: il pezzo che ha reso famosa questa parola

Eskere è una delle parole più cercate su Google del 2018 e tutto si deve agli artisti che l’hanno resa famosa. C’è però una canzone dedicata proprio a questo termine e si chiama ‘ESSKEETIT’, altro modo di dire ‘eskere’, o ‘esghere’.

Il pezzo è di Lil Pump e questo è il video ufficiale:

Inoltre, l’Accademia della Crusca l’ha inserita tra le “Parole nuove” della lingua italiana.

Riproduzione riservata © 2022 - DG