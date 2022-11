Mark Zuckerberg ha finalmente annunciato diverse novità di Whatsapp: ecco quali sono le più interessanti.

Sono state annunciante direttamente da Mark Zuckerberg sui suoi profili sociali le grandi novità a cui il team di Whatsapp sta lavorando ormai da mesi. Con i prossimi aggiornamenti, infatti, saranno disponibili delle nuove funzioni che renderanno l’app di messaggistica ancora più utile nelle nostre vite. La novità sicuramente più attesa sono le “Communities“. Grazie ad esse le persone potranno connettersi tra di loro molto più facilmente e gestire i vari gruppi di cui fanno parte. Capiamo meglio di cosa di tratta e quali sono le altre novità più interessanti.

Novità di Whatsapp: gruppi e community

Cosa sono le community? Questa nuova funzione è pensata per raggruppare sotto un unico “ombrello” diversi gruppi a cui apparteniamo. Un esempio che fa Zuckerberg che rende tutto un po’ più chiaro è quello della scuola. I genitori spesso devono far fronte a diversi gruppi su Whatsapp, come quello con gli altri genitori, il gruppo dedicato alla classe, quello per le comunicazioni ufficiali dall’istituto e molti altri.

Con la community attraverso un semplice click si avrà accesso a tutti i gruppi con facilità decidendo anche di mandare un unico messaggio a tutti o solo ad alcuni. Insomma, un salva vita per le persone che vogliono creare gruppi di comunicazioni più ampi e più funzionali. Sarà presente un nuovo tasto “community”, basterà cliccarci sopra per creare nuovi gruppi o raggruppare quelli già esistenti.

Oltre a questo, i singoli gruppi potranno ora contenere fino a 1024 partecipanti.

Altre novità interessanti

Le altre novità che, secondo Zuckerberg, gli utenti ameranno sono diverse. Ci sarà la possibilità di creare sondaggi all’interno delle chat, potranno essere inviate delle reazioni con emoji ai messaggi e potranno essere fatte delle chiamate di gruppo fino a 32 persone. Il tutto mantenendo sempre la privacy al primo posto. Insieme alla crittografia end-to-end, sono state apportate delle migliorie che rendono Whatsapp: “meglio di qualunque competitor”.

