Lunedì 9 maggio è terminata la terza stagione, ora in tanti si stanno domandando se Nero a metà 4 ci sarà oppure no.

Tra le fiction di Rai 1 più amate dal pubblico, fra tutte quelle andate in onda negli ultimi anni, c’è senza ombra di dubbio Nero a metà. Lunedì 9 maggio è andata in onda l’ultima puntata della terza stagione e ora in tanti, tra i fedeli spettatori della serie TV, si stanno domandando se Nero a metà 4 si farà oppure se la fiction è terminata definitivamente. Vediamo allora tutto quello che sappiamo riguardo al futuro della fiction che ha come protagonista principale Claudio Amendola.

Nero a metà 4 si farà?

Al momento da parte della Rai non è arrivata ancora nessuna comunicazione ufficiale sull’eventuale Nero a metà 4, diversi rumors lasciano però intendere che la volontà dei vertici Rai sia assolutamente quella di far proseguire la fiction con nuove puntate.

Claudio Amendola

Con ogni probabilità, quindi, Nero a metà 4 ci sarà: una buona notizia per i tanti fan della serie TV. In attesa dell’ufficializzazione da parte della Rai, riportiamo le dichiarazioni rilasciate a tal proposito da Claudio Amendola, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, che ha parlato del quasi certo prolungamento della fiction per almeno un altro ciclo di episodi: “Con questi episodi si va a chiudere la trilogia che racconta la storia di Clara, la ex moglie di Guerrieri, e il suo passato, però siamo pronti a inventarci qualunque altra avventura”.

Nero a metà 4: anticipazioni e trama

E’ ancora presto per sapere alcune anticipazioni riguardo alla trama dei nuovi episodi di Nero a metà 4 ma quello che possiamo dire e che, con ogni probabilità, gli episodi saranno sempre 12 suddivisi in 6 puntate.

Per quanto riguarda il cast, saranno ovviamente confermati i due protagonisti principali: Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG