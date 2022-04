Nero a metà: le location della fiction con Claudio Amendola

Tra i protagonisti più amati delle serie TV poliziesche di Rai 1 c’è senza dubbio l’ispettore Carlo Guerrieri, ovvero il protagonista principale di Nero a metà. La fiction ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel 2018 e ha immediatamente conquistato il pubblico che ha continuato a seguire con grande interesse stagione dopo stagione. Vediamo ora quali sono le location di Nero a metà.

La storia raccontata in Nero a metà è ambientata a Roma ed è proprio nella Capitale che il regista Marco Pontecorvo ha girato le varie puntate: il commissariato di polizia dove lavora il protagonista, l’ispettore Carlo Guerrieri, si trova al Rione Monti.

Tra le location principali della serie TV ci sono anche le strade del Rione Esquilino, i club che si affacciano sul Tevere, lo splendido centro storico della città ma anche diversi quartieri della periferie romana.

Le scene che sono ambientate nei laboratori della polizia scientifica e al centro di medicina legale dove lavora Alba, la figlia del protagonista, sono state girate tra il Policlinico Casilino e listato nazionale per le malattie infettive, Lazzaro Spallanzani.

A interpretare il ruolo del protagonista principale di Nero a metà, ovvero l’ispettore Carlo Guerrieri, è il già citato Claudio Amendola. Nel cast della serie TV troviamo poi Miguel Gobbo Diaz, che veste i panni del vice ispettore Malik Soprani (il co-protagonista della fiction di Rai 1) e Rosa Diletta Rossi, che è Alba, la figlia del protagonista.

Completano il cast di Nero a metà, Fortunato Cerlino, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Sandra Ceccarelli, Alessia Barela e Roberto Citran.

