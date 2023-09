Dopo la nascita della piccola Ginevra, Natalia Paragoni spiega come fa a combinare gli impegni di lavoro e la famiglia.

Sempre sincera con i suoi fan. Forse anche troppo. Natalia Paragoni ha risposto ad alcune domande sui Instagram in un classico Q&A. Tra i vari argomenti affrontati dalla nota influencer, che da poco ha avuto la bimba Ginevra, insieme ad Andrea Zelletta, anche come riesca a combinare gli impegni di lavoro con la famiglia e la cura della sua piccola. La sua risposta, però, potrebbe far discutere.

Natalia Paragoni e gli impegni

Natalia Paragoni

Sempre molto social e disponibile con i suoi seguaci, la bella Natalia ha trascorso qualche tempo con i fan rispondendo a varie domanda. Dal tempo, al lavoro, fino alla piccola Ginevra.

Proprio su sua figlia, la Paragoni ha spiegato: “Come sta? Sta bene, sta molto bene. Forse starà peggio più avanti che deve fare il primo vaccino (ride ndr)”.

Ad ogni modo la piccola è rimasta al centro delle domande dei seguaci su Instagram. In particolare un utente ha chiesto in che modo mamma Natalia riuscisse a coordinare gli impegni di lavoro con il fatto di avere una bambina molto piccola a casa.

Qui l’influencer ha spiegato: “Ginevra ha una bravissima tata. Sono molto felice della persona che abbiamo vicino. C’è lei quando io e Andrea non ci siamo, ma cerchiamo sempre di alternarci e proviamo ad esserci”.

Poi, però, una precisazione che ha lasciato un po’ perplessi: “Lo facevamo prima con i nostri due cagnolini, lo facciamo adesso con la nostra bimba”. A molti utenti è sembrato quasi un paragone tra gli amici a quattro zampe e la bambina, quindi una frase un po’ infelice. Sicuramente, però, il senso non era quello e, anzi, l’intento della Paragoni era quello di far capire che in qualche modo riuscivano ad organizzarsi per garantire a Ginevra ogni affetto possibile.

Di seguito anche un dolcissimo post Instagram della famiglia al completo: