Il giovane figlio di Nina Moric, Carlos Corona, replica alla madre e manda un messaggio alla conduttrice di Belve, Francesca Fagnani.

Le parole di papà Fabrizio a Belve, la replica dell’ex Nina Moric e ora anche il commento virale di Carlos Corona. Alta tensione “in famiglia” dopo l’intervista dell’ex re dei paparazzi a Francesca Fagnani, in onda martedì sera su Rai2. Il giovane figlio della coppia ha voluto dire la sua via social con una breve frase indirizzata non solo a sua madre ma anche alla conduttrice tv.

Carlos Corona replica a Nina Moric

Fabrizio Corona

Nel corso dell’intervista a Belve, l’ex re dei paparazzi avrebbe parlato del rapporto, ormai nullo, tra suo figlio Carlos e sua madre Nina Moric. Parole alle quali la modella ha replicato: “Ripagate il bene col bene, restituisci il male con la giustizia. Le persone malvagie si sostengono sempre a vicenda. Questa è la loro forza principale”. E ancora: “Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento. Ora racconti la tua richiesta di 3 anni di reclusione nei miei confronti. Sì, l’udienza sarà il 23 novembre. Per 10, 20, 30 nulla! Non vedo l’ora”.

Frasi che non sono passate inosservate anche al diretto interessato della querelle, ovvero, loro figlio. Il ragazzo ha scelto di dire la sua con una messaggio rivolto alla conduttrice di Belve oltre che a sua madre. “Francè non risponde a mi madre… Hai capito? Un bacio”.

Il video è stato pubblicato dal profilo social di DillingerNews, e successivamente ricondiviso da Corona.

Staremo a vedere se la vicenda andrà avanti e in che modo si concluderà. Certo è che in famiglia la tensione pare essere altissima.

Di seguito anche il post Instagram di Dillinger sulla vicenda Moric-Corona: