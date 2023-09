A Belve Fabrizio Corona ha lanciato una bordata contro Nina Moric, madre di suo figlio Carlos. La modella ha replicato via social.

Stando alle prime anticipazioni trapelate dall’intervista di Fabrizio Corona a Belve, i rapporti tra lui e la sua ex Nina Moric, madre di suo figlio Carlos Maria, non sarebbero dei migliori. L’ex Re dei paparazzi ha affermato che oggi Nina Moric sarebbe completamente assente dalla vita di suo figlio e a seguire la showgirl avrebbe replicato contro di lui via social.

“Ripagate il bene col bene, restituisci il male con la giustizia”, ha scritto nelle sue stories, e ancora: “Le persone malvagie si sostengono sempre a vicenda. Questa è la loro forza principale”

Fabrizio Corona

Nina Moric: la replica a Fabrizio Corona

A quanto pare i rapporti tra Fabrizio Corona e la sua ex, Nina Moric, sono finita di male in peggio e in queste ore la stessa showgirl croata sembra aver voluto replicare con una frecciatina a quanto affermato dal suo ex sul suo conto.

A Belve l’ex Re dei paparazzi l’avrebbe definita una madre assente nei confronti del loro figlio, Carlos Maria, e ha anche aggiunto: “Non lo vede mai, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci può fare niente, non ci sarà più per lui”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.