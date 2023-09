Durante l’ultima diretta del GF, Beatrice Luzzi ha ricevuto un’inaspettata sorpresa da parte dei suoi figli.

Al GF Beatrice Luzzi si è sfogata per ciò che sarebbe stato detto su di lei da parte degli altri concorrenti e, a seguire, per quello che questo avrebbe potuto significare per i suoi figli. A seguire l’attrice ha ricevuto una sorpresa proprio da Elia e Valentino, i figli avuti insieme al suo ex, Alessandro.

“Sei bellissima mamma, noi stiamo benissimo. Siamo fieri di te, anche papà. Accendiamo la tv quando possiamo e sei sempre con noi, non ti preoccupare per noi. Tieni duro ti prego. Non essere triste, noi sappiamo chi sei”, le hanno detto i due finendo per farla commuovere in diretta tv.

Beatrice Luzzi: lo sfogo e i figli

Beatrice Luzzi si è commossa fino alle lacrime quando ha potuto vedere a sorpresa i suoi due figli durante la diretta del Grande Fratello e si è scusata con loro affermando: “Mi dispiace per la figura che vi sto facendo fare”. Poco prima l’attrice si era sfogata anche per via di ciò che era stato detto su di lei da parte dei suoi compagni d’avventura.

“Sono crollata di fronte al pensiero che i miei figli possano aver visto questa gogna ingiusta. Domenica ho sentito dei ragazzi fuori la casa giocare e inevitabilmente ho pensato a loro. Vedo persone che parlano e sparlano e la passano liscia. Io invece non dico nulla, ma vengo accusata di essere ipocrita. Ho timore che queste parole possano avere degli effetti sulla loro vita, non voglio questo per loro. Andare a scuola e sapere che tua madre è tacciata per essere l’antipatica della situazione non è bello”, aveva affermato. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Nelle ultime puntate Beatrice ha avuto un duro scontro con la sua coinquilina Rosy Chin.