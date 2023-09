Caos al Grande Fratello dove continuano le fortissime tensioni tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. L’uomo vuole la sua uscita.

Nuove scintille al Grande Fratello tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi che, evidentemente, hanno ancora dei conti in sospeso. I due concorrenti del reality, infatti, da qualche giorno non riescono proprio a sopportarsi tanto che l’uomo ha deciso di sfogarsi con Letizia Petris, auspicando l’uscita della “nemica” dalla Casa.

Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Massimiliano Varrese

“Continua a rompere i cog**oni. Basta, non la sopporto più, fatela uscire. Fine”, ha detto Varrese sfogandosi e andando contro la Luzzi per l’ennesima volta. Continuano il suo discorso, l’uomo ha aggiunto: “Come al solito è lei, falsa, finta, gioca, sta giocando a screditarmi. Lo continua a fare dall’inizio. Continua a dire che siamo noi. Basta, esci da questa casa, non vedo l’ora. Con tutta la buona volontà, non si può fare. Cerca sempre di dare la colpa agli altri, è un continuo”.

Massimiliano è rimasto molto colpito dal fatto che, dopo una tregua apparente che aveva deciso di avere con la Luzzi, la donna ha ripreso ad attaccarlo, anche senza motivo: “Io sono una persona cristallina, di valori e mi sono comportato così in ogni momento. Io confido nella verità. Stop. Lei è molto furba, è proprio furba, ci siamo anche parlati prima della puntata. Ci siamo detti: ‘Abbiamo messo uno stop, contestualizziamo le clip che sono precedenti’. Ma lei, in puntata, in diretta, è venuta ad accusarmi perché deve portare l’acqua al suo mulino. Basta. Non capisce, non ci arriva”.

Insomma, la situazione potrebbe ulteriormente esplodere da un momento all’altro. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore tra i due concorrenti del reality.

Di seguito anche lo sfogo del concorrente del GF in un post Instagram del programma: