Naomi Campbell: quando Photoshop è di troppo!

Sembra che anche la famosa Venere Nera Naomi Campbell sia cascata nel trucco del ritocchino in post produzione, ma i suoi fan non gliel’hanno fatta passare liscia!

Viene soprannominata la Venere Nera perché la sua bellezza è proprio come quella di una dea, e se ne accorgono presto gli stilisti più famosi del mondo che se la contendono per farla sfilare in passerella. Eppure anche Naomi Campbell qualche piccolo errore l’ha commesso, e in particolare in uno scatto pubblicato su Instagram in cui il suo naso appare chiaramente…schiacciato!

Naomi Campbell e Photoshop: la polemica social

Sono moltissimi i fan di Naomi Campbell ad essersi infastiditi per la foto visibilmente ritoccata che la Venere Nera ha pubblicato sul proprio profilo Instagram: sotto allo scatto della polemica si avvicendano commenti come “Perché hanno reso il tuo naso così sottile?”, oppure “Ci mostri la foto originale senza Photoshop?”.

Insomma, una figura non proprio lusinghiera per la supermodella, che però ha preferito non replicare e non cancellare lo scatto, contrassegnato tra l’altro dall’hashtag #Narcisism.

Naomi Campbell: la vita privata e il desiderio di maternità

Il 2018 è stato un anno importante per Naomi Campbell, che ha compiuto 50 anni e 34 di onorata carriera nel mondo della moda. Personaggio controverso e protagonista di numerosi scandali, la Venere Nera ha fatto parlare di sé per la tossicodipendenza e per la disintossicazione, e poi per amori con personaggi famosi dello showbiz mai concretizzati nel sogno di un matrimonio. Al magazine The Evening Standard Naomi ha confessato di desiderare un bambino più di ogni altra cosa al mondo:

“Penso continuamente ad avere dei bambini. Oggi la scienza si è evoluta e penso di poterli avere quando voglio. Il punto è che per il mio bambino vorrei una figura paterna. È importante. Non voglio dire che non ne avrò. Potrei averne. Ma non so in che modo. Anche se penso che li avrò. Tutti pensano che sarei un’ottima madre. Lo farò quando sono pronta. Non vado al ritmo degli altri, preferisco il mio”. Insomma, una diva immortale che tra ritocchini e desideri di maternità sembra desiderare l’elisir di giovinezza in tutti i sensi!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/iamnaomicampbell/?hl=it