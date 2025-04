Myrta Merlino annulla le vacanze: resterà in onda a Pomeriggio 5 dopo il drastico calo di ascolti. La conduttrice a rischio.

In queste settimane Pomeriggio 5 sta vivendo in piena crisi dopo il crollo degli ascolti, e a risentirne è anche Myrta Merlino che ha dovuto rinunciare alle vacanze per poter fronteggiare questo momento difficile per il programma.

Secondo quanto riferito dal giornalista Giuseppe Candela, la conduttrice sarebbe dovuta partire dal 18 al 27 aprile, e invece sarà presente in studio per tentare di risollevare le sorti del programma pomeridiano di Canale 5. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo agli ascolti di Pomeriggio 5.

Mediaset sotto pressione: voci di cambiamenti in arrivo

L’aria che si respira a Cologno Monzese è tutt’altro che serena. Le difficoltà di Pomeriggio 5 nel mantenere il passo con La Vita in Diretta di Alberto Matano stanno portando a una riflessione interna sulle strategie editoriali da adottare.

Sempre secondo indiscrezioni, Mediaset starebbe sondando nuovi volti da inserire nel programma.

Myrta Merlino – www.donnaglamour.it

Uno dei nomi emersi è quello di Greta Mauro, che potrebbe perfino arrivare a sostituire Merlino nel prossimo futuro.

Insomma, sembrerebbe proprio che il nome di Myrta Merlino sia a rischio per la prossima edizione.

Myrta Merlino in silenzio, ma determinata a restare

Myrta Merlino non ha mai ufficializzato alcun addio, e anzi si è sempre mostrata serena e determinata nel suo ruolo. Tuttavia, la sua scelta di annullare le ferie lascia intendere quanto la situazione sia delicata e quanto tenga al proprio incarico.

Il futuro di Pomeriggio 5 potrebbe giocarsi nelle prossime settimane, e ogni mossa sarà fondamentale per il rilancio del format.

Restano solo indiscrezioni, ma gli occhi sono puntati su Mediaset e su eventuali annunci ufficiali. Nel frattempo, Merlino resta al suo posto, pronta ad affrontare la sfida più difficile della sua carriera televisiva.