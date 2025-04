Aurora Ramazzotti torna in televisione dopo la lunga pausa e rivela le sue insicurezze e parla delle crisi davanti alle telecamere.

Dopo un periodo di pausa dai riflettori, Aurora Ramazzotti torna in televisione, ma è stato dopo l’esperienza vissuta che si è lasciata andare a una toccante riflessione condivisa sui social. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha raccontato apertamente le sue difficoltà nel vedersi in televisione, e ha ammesso di aver spesso vissuto momenti di forte insicurezza e crisi emotive. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Aurora Ramazzotti: “Vedermi in video è davvero difficile”

“Ogni volta che mi rivedo sullo schermo è come mostrarsi nuda, vulnerabile. È difficile accettarsi quando non hai controllo sul modo in cui gli altri ti guardano” ha scritto la Ramazzotti tra le storie Instagram. Un pensiero sincero e profondo, che rompe gli schemi dell’apparenza perfetta spesso imposta dal mondo dello spettacolo e dai social.

Nonostante le difficoltà, Aurora Ramazzotti ha imparato a convivere con la paura del giudizio. “E’ stato bello e stimolante e sono super felice di averlo fatto, anche perché era uno di quei giorni in cui vedermi in video è davvero difficile” ha raccontato.

“Oggi non mi piacevo, a chi non succede” ha confessato, per poi aggiungere: “Ma è più complesso amarsi quando quella fragilità la vedi tradotta in un’immagine che tanti guardano“.

Aurora Ramazzotti: le crisi davanti alle telecamere

Nel lungo sfogo, Aurora Ramazzotti ha anche rivelato le sofferenze vissute di fronte alle telecamere.

“Mi sono ricordata anche di quanto mi facesse soffrire questa cosa tempo fa, delle crisi che avevo, di come condizionava inevitabilmente il mio atteggiamento e quindi le mie prestazioni” ha ricordato.

Poi ha aggiunto: “Oggi ho accolto quella sensazione senza ignorarla o gonfiarla, l’ho solo accolta. Poi però con gentilezza l’ho allontanata perché l’esperienza dalla mia parte mi aiuta a tenere a mente che io sono la peggior giudice di me stessa“.