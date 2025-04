Stefano De Martino al parco con Santiago e Luna Marì: il conduttore si prende cura anche della figlia di Belen e Antonino Spinalbese.

Stefano De Martino conferma, ancora una volta, il suo lato più tenero e protettivo. In questi giorni, il celebre conduttore napoletano è stato paparazzato in un parco milanese in compagnia di Santiago, il figlio dodicenne nato dalla relazione con Belen Rodriguez, e della piccola Luna Marì, figlia della showgirl e di Antonino Spinalbese. Ma scopriamo tutti i dettagli del profondo legame tra Stefano e la piccola Luna Marì.

Il gesto affettuoso di Stefano De Martino verso Luna Marì

Nonostante Luna Marì non sia sua figlia, Stefano De Martino non si tira indietro: prende per mano la bambina, la accompagna sulle altalene e gioca con lei e Santiago alle macchinette a scontro. Un gesto che dimostra quanto l’ex ballerino e attuale volto di Affari tuoi abbia sviluppato un forte legame anche con la secondogenita di Belen.

La scena è quella di una famiglia allargata, ma affiatata, dove l’affetto sembra superare ogni confine genetico.

Stefano de Martino

Nel frattempo, Antonino Spinalbese è impegnato nel reality The Couple, condotto da Ilary Blasi, motivo per cui non può trascorrere molto tempo con sua figlia. Ed è qui che Stefano entra in gioco, sostituendosi con naturalezza nella gestione quotidiana, mostrando una maturità e una disponibilità che non passano inosservate.

La vita di Stefano De Martino divisa tra Roma e Milano

Come ha raccontato lo stesso De Martino, la sua vita è un continuo pendolarismo tra Roma e Milano.

Se nella capitale registra il programma che lo ha consacrato come uno dei conduttori più amati del momento, nel capoluogo lombardo si dedica alla sua vita privata, con Santiago al centro e, a quanto pare, anche Luna Marì.

Una figura paterna “allargata” che colpisce per la sua delicatezza.