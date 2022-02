La sensualità di Mugler racconta le silhouette di Jimmy Choo: ecco come nascono le scarpe più trendy e glamour dell’anno.

Pochissimi giorni fa Dua Lipa in occasione di un concerto ci ha incantato sul suo profilo Instagram con una sensuale tuta firmata Mugler. Le strisce nere e in trasparenza che caratterizzano l’outfit hanno tutte le carte in regola per diventare tendenza di quest’estate, e con l’esclusiva capsule di calzature creata insieme a Jimmy Choo, l’ormai iconica texture della maison francese è pronta ad invadere anche le scarpe.

Così il glamour di Jimmy Choo interpreta le texture e il design di Mugler, esprimendo al massimo la sensualità e dell’audacia di un empowerment tutto al femminile.

Mugler x Jimmy Choo: una capsule collection di scarpe e stivali

A sentire le dichiarazioni dei direttori creativi, questa capsule sembrava essere già scritta tra le stelle del firmamento fashion e in attesa solo di diventare realtà: le due griffe nate entrambe negli anni ’90, grazie all’appeal che quest’epoca oggi riscuote sulle nuove generazioni celebrando un vero e proprio revival, si uniscono lasciando che si incontrino i loro complementari dress code.

C’è una visione di femminilità potente, sicura e glamour comune che abbraccia pienamente scarpe e stivali co-disegnati dai direttori creativi Casey Cadwallader e Sandra Choi, che hanno raccontato per i rispettivi brand l’essenza di questa partnership.

“C’è una connessione intrinseca tra il linguaggio di Mugler e il linguaggio di Jimmy Choo: le nostre radici negli anni ’90, la risonanza che hanno oggi con una generazione più giovane, ma l’urgenza di aggiornare, riprogettare e non solo far rivivere“, ha spiegato la direttrice creativa di Choo.

Stivali che diventano calze, dettagli nude e stretch: i modelli e quanto costano

Non è un caso che Mugler abbia individuato in Jimmy Choo la spalla perfetta per reinterpretare il suo nuovo stile, fatto di capi stretch, cut out e trasparenze, nella classe ed eleganza di una delle griffe di scarpe più amate da sempre.

La si potrebbe definire infatti una corrispondenza di amorosi sensi, a giudicare anche dalle parole del direttore creativo Cadwallader: “C’è una connessione intrinseca tra il linguaggio di Mugler e il linguaggio di Jimmy Choo: le nostre radici negli anni ’90, la risonanza che hanno oggi con una generazione più giovane, ma l’urgenza di aggiornare, riprogettare e non solo far rivivere”.

I modelli già presenti e acquistabili online siamo certi di vederli indossare a breve da popstar come Miley Cyrus, Dua Lipa o anche da una personalità come Lourdes Leon, già vicine a Mugler: dal gusto pop ma dalla forma elegante, come gli stivali cuissard o alla caviglia che si indossano come un paio di calze stretch col tacco, in nero o in verde fluo. Il prezzo va dai 1000 ai 2000 euro. Scrive invece il nuovo dress code del prossimo sandalo alla schiava il modello in oro dalla silhouette alla greca e che si indossa fin sotto il ginocchio: è il più costoso di tutti e costa 3095 euro.

