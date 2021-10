Muffole o moffole: come si chiamano i guanti di Bernie Sanders che spopolano online? Scopriamo l’etimologia e il significato del termine.

Muffole o moffole: è questo il dilemma. I guanti indossati da Bernie Sanders durante la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca spopolano online e, a periodi alterni, tornano di gran moda anche tra la gente comune. Diamo uno sguardo all’etimologia del termine, scoprendo il nome giusto con cui indicarli nonché il motivo per cui si chiamano così.

Si dice muffole o moffole?

Si dice muffole e non moffole: questo chiarimento è necessario fin da subito. Con questo termine si indicano quei guanti o manicotti che non hanno lo spazio separato per le dita se non quello per il pollice. Ad oggi, soprattutto nel nostro Paese, sono utilizzati per i neonati, in modo da evitare che si graffino. Le unghie dei bambini appena nati, infatti, crescono in fretta e sono a dir poco taglienti. E’ per questo motivo che le muffole sono tra i primi acquisti che le future mamme mettono nella classica ‘valigia per l’ospedale’.

Le prime muffole, stando alle pitture rupestri, risalgono agli uomini primitivi, che le utilizzavano fin dall’era glaciale, e molto probabilmente, le realizzavano lavorandole a maglia. Soltanto a partire dal Seicento, però, hanno iniziato ad essere largamente indossate, talvolta anche per darsi un tono. In Italia, il termine muffola si diffonde intorno al 1917, anno della fine della Prima guerra mondiale. Il suo significato iniziale, però riguardava la parte cava del forno, quella refrattaria.

Muffola: etimologia del termine

L’etimologia della parola muffola vede la sua origine dal francese moufle, che viene dal latino medievale muffula, ovvero guanto, manicotto. Probabilmente, il termine è di origine germanica. Le muffole, in principio, indicavano un “manicotto di pelliccia per tener calde le mani“, poi, con il passare delle epoche, sono andate ad identificare i “guanti a sacco con il solo pollice indipendente“. Le muffole, il cui significato negli anni è parzialmente cambiato, servono sostanzialmente per tenere al caldo le mani, ma sono poco utilizzate per la scarsa praticità. A differenza dei guanti, infatti, non consentono la mobilità di tutte le dita della mano.