Cosa scrivere per fare gli auguri di anniversario di matrimonio? Diamo uno sguardo alle frasi, agli aforismi e alle citazioni più emozionanti.

Scrivere gli auguri per l’anniversario di matrimonio non è semplice, soprattutto quando non si è molto esperti in tema di ‘amor cortese’. Che si festeggino 10, 20 o 30 anni di nozze poco conta, l’importante è scrivere un pensiero profondo ed emozionante. Vediamo quali sono le frasi e le citazioni che promettono di far breccia nel cuore del partner.

Come augurare buon anniversario di matrimonio?

Le frasi anniversario di matrimonio sono tante e tutte intrise di amore. Se siete allergici al tema, quindi, mettetevi l’anima in pace: non potete sfuggire. Anche se vorreste azzardare un pensiero ironico, ricordate che lo stile romantico è di gran lunga preferibile. Sia chiaro, la vita coniugale non è semplice, ma quando una coppia riesce a superare gli ostacoli senza perdersi c’è senz’altro da festeggiare. Significa che l’amore che li lega è davvero forte e che quel “per sempre – fin che morte non ci separi” è stato preso alla lettera. Diamo uno sguardo, quindi, alle frasi per anniversario più emozionanti.

Come augurare buon anniversario matrimonio

Io ti amo, tu mi ami, questo è ciò che vuole il mio cuore; tu mi ami, io ti amo, questa è la vera felicità. (Marie-Jeanne Roland de la Platière);

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo);

Non conosco altra ragione di amarti che amarti. (Fernando Pessoa);

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere. (Ernest Hemingway);

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse);

Il matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta la vita! (Papa Francesco);

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. (Elizabeth Barrett Browning);

Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio;

perché forte come la morte è l’amore. (Cantico dei Cantici). Se non amate augurare un felice anniversario con frasi prese in prestito da autori più o meno noti, potete anche scegliere pensieri più semplici.

Auguri di buon anniversario matrimonio: dai 10 ai 50 anni

Dovete scrivere gli auguri per 30 anni di matrimonio e avete già utilizzato tutte le citazioni più famose? Nessun problema, di frasi ce ne sono tantissime. Potete anche utilizzare pensieri di ‘anonimi’ e personalizzarli come preferite, magari utilizzando anche un semplice cuoricino.

Auguri di buon anniversario matrimonio dai 10 ai 50 anni

Per alcune coppie, essere perfetti significa essere impeccabili. Per noi è amare i nostri reciproci difetti. Buon anniversario di matrimonio amore mio!

L’amore non ha sempre bisogno di grandi emozioni. Superare insieme le piccole sfide della vita quotidiana è la prova più grande della nostra unione. Buon anniversario!

La vita è un viaggio che io voglio fare con te. Buon anniversario!

Posso solo dirti “Buon anniversario” una volta all’anno, ma posso baciarti ogni giorno. Questa è la parte migliore dell’essere sposati con te.

Stiamo insieme da tanto tempo, ma per me noi è mai abbastanza. Buon anniversario amore mio!

Ogni giorno ti guardo e nei tuoi occhi rivedo il film della nostra vita. Ti amo. Buon anniversario tesoro mio!

La vita è molto più bella da quando sto con te. Grazie per avermi detto “sì”. Buon anniversario amore mio!

Quando le nostre labbra si sfiorano sento il sapore degli anni passati insieme e di quelli che devono ancora arrivare!

Se il matrimonio è un carcere, ti prego concedimi l’ergastolo. Voglio passare con te tutta la vita

Dio sapeva cosa stava facendo quando ha deciso che dovevamo stare insieme. Chi sono io per discutere con Dio?

Non passa giorno in cui non pensi a te. Amarti è un privilegio, essere amato da te un sogno che si avvera. Buon anniversario amore mio!

Se i baci fossero acqua ti darei il mare, se gli abbracci fossero foglie ti darei un albero, ma se l’amore fosse tempo, ti darei l’eternità. Buon anniversario!

Ti amo per il tuo grande cuore, la tua gentilezza e il tuo carattere. Ti voglio perché sei bella, forte e sexy. Buon anniversario!

Il tempo trascorso insieme te è il mio bene più caro. Questo anniversario è un ottimo momento per guardare indietro ai bei tempi passati insieme e a quelli che devono ancora venire.

Dicono che con il tempo la passione svanisca e sopravvenga l’abitudine. Io, invece, credo che una cosa non escluda l’altra ed il mio folle amore per te è la più dolce tra le consuetudini. Buon anniversario amore mio!

Anni fa, in questo giorno ho commesso la più folle tra le follie: ti ho sposato, ma sono felice di essere ancora oggi pazza di te. Buon anniversario amore mio!

La cosa più bella nella vita di coppia è sapersi tenere per mano dopo tanti anni e saper sorridere insieme alla vita. Buon anniversario amore mio!.

Le frasi per 40 anni matrimonio, ma anche per 20 o 50, non sono di certo finite qui. Se avete una grande creatività potete anche improvvisarvi scrittori e mettere i vostri sentimenti più profondi su carta.