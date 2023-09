Dopo i fatti a Selinunte, le parole e la spiegazione sull’accaduto, Morgan ha preso una posizione forte che riguarda la situazione e il suo cachet a X Factor.

Sempre sopra le righe, nel bene e nel male. Stiamo parlando di Morgan che nelle ultime ore è finito nell’occhio del ciclone dopo un suo concerto a Selinunte. Durante la serata, infatti, l’artista si era lasciato andare ad un diverbio piuttosto acceso col pubblico ed in particolare con una persona con cui era arrivato ad usare un linguaggio scurrire con tanto di insulto omofobo. Dopo l’episodio, l’ex Bluvertigo aveva spiegato la sua versione dei fatti e, adesso, è tornato sull’argomento con una decisione che ha spiazzato tutti e che riguarda anche il suo cachet di X Factor, programma di cui è tornato ad essere giudice.

Morgan, i fatti a Selinunte e il cachet di X Factor

Morgan

Attraverso un post social su Instagram dove si legge una lunga lettera, infatti, Morgan ha voluto dichiarare che quella frase (l’insulto omofobo) “è la cosa più lontana” da quella che è la sua “identità di essere umano”.

L’artista si è scusato e lo ha fatto con parole davvero importanti: “Voglio che le mie scuse arrivino sincere, sentite e nitide e che arrivino a tutti perché so di aver ferito tante persone, e le estendo anche ai miei colleghi di X Factor e a tutta la squadra che ci lavora. La frase che ho detto è la cosa più lontana da quella che è la mia identità di essere umano, voglio ribadirlo. Tutti sanno che non sono un omofobo, ma questo non basta, non scusa e non giustifica. Non basta, infatti, dire che si usano modi di dire razzisti, omofobi o sessisti a cuor leggero, molto al di là delle reali convinzioni e intenzioni”.

Non solo. Nel lungo messaggio anche un finale in cui spiega di essersi mosso per mostrare che le sue non sono solo parole di scuse ma fatti. Morgan ha, infatti, raccontato di aver chiesto di devolvere metà del suo cachet di X Factor “a una struttura di accoglienza per ragazzi rifiutati dalle famiglie di origine per il loro orientamento sessuale, l’identità di genere o perché hanno avviato un percorso di transizione”.

Di seguito anche il post Instagram dell’artista e conduttore: