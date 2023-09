La conduttrice pazza dell’attore. Le immagini di Caterina Balivo insieme al marito durante l’incontro emozionante con il divo.

Grandi emozioni a Venezia per il Festival del Cinema non solo per quanto riguarda i film in concorso. Chiedere a Caterina Balivo che sui social si è mostrata letteralmente su di giri prima e dopo aver incontrato il famoso attore Patrick Dempsey, noto per il suo ruolo in Grey’s Anatomy. Su Instagram, le stories e il post della conduttrice spiegano meglio quanto vissuto da lei e da suo marito Guido Maria Brera al momento del saluto con il divo del cinema.

Caterina Balivo incontra Patrick Dempsey

Caterina Balivo

La Balivo e il marito Guido Maria Brera hanno deciso di prendere parte al Festival del Cinema di Venezia. I due si trovavano sul red carpet della prima di Ferrari: il film in cui viene raccontata la vita di Enzo Ferrari. Tra i vari interpreti protagonisi del film, anche l’attore Patrick Dempsey che veste i panni di Piero Taruffi, il pilota automobilistico, e motociclistico, e progettista italiano.

Proprio il noto divo, famoso in Italia per il suo ruolo di medico in Grey’s Anatomy, era decisamente atteso dal pubblico ma anche dalla stessa conduttrice italiana. La bella Caterina, infatti, forte dell’amicizia che lega proprio l’attore a suo marito, sperava di incontrarlo. Detto, fatto. Ecco sui social le immagini, prima e durante l’incontro che ha visto i due scambiarsi anche un bacio di saluto molto affettuoso.

La Balivo è parsa fin da subito emozionata e su di giri. E come darle torto, la presentatrice ha realizzato il suo sogno ma anche quello di tantissime altre donne…

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice con l’incontro con il noto divo del cinema: