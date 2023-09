Abile presentatrice e mamma premurosa. Ilary Blasi vuole il meglio per i suoi figli e lo dimostra anche con la retta scolastica della sua Isabel.

Sempre al centro delle notizie di cronaca rosa, spettacolo e gossip, Ilary Blasi fa parlare di sé non solo per il recente cambio look post vacanze, ma anche per alcuni aspetti della sua vita “da mamma”. La nota conduttrice, infatti, sta pensando anche ai suoi figli ed in particolare alla piccola Isabel che a breve riprenderà con la scuola. Per la piccola di casa non si bada a spese e il costo della retta scolastica è decisamente elevato.

Ilary Blasi e il costo della retta scolastica di Isabel

Ilary Blasi

Sebbene negli ultimi mesi la famiglia Blasi-Totti non se la sia passata bene a causa della separazione dei due volti noti, va detto che l’affetto e l’amore per i figli non è mai stato messo in discussione. Ulteriore conferma di questo è che i genitori non abbiano fatto mancare mai nulla ai loro tre ragazzi.

Nelle ultime ore, infatti, a proposito della più piccola della famiglia, Isabel, Leggo ha analizzato la cifra che Ilary, ma probabilmente anche lo stesso papà Francesco Totti, dovranno sborsare per la scuola della bambina.

La piccola inizierà il secondo anno delle scuole elementari alla Ambrit International School e secondo i calcoli del noto media la cifra che i genitori dovranno tirar fuori per le spese è decisamente elevata. La costosa scuola si trova in zona Portuense a Roma. Si parla di 3.200 euro per il servizio bus e un costo annuale che si aggira intorno i 17 mila euro. Senza considerare eventuali altri costi, come magari la mensa o lezioni aggiuntive, quindi, mamma e papà spenderanno circa 20 mila euro in un anno.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della conduttrice insieme ai suoi figli: